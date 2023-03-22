حمدان بن محمد: "صندوق حي دبي للمستقبل" يرسخ مكانة الإمارة عالمياً في الاقتصاد الرقمي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن "صندوق حي دبي للمستقبل" استمرار لمساعي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي مختبراً عالمياً لابتكارات وتقنيات الغد وتطبيقات الاقتصاد الرقمي.

وقال سموه على حسابة في "تويتر": "منذ اطلاقه بتوجيهات محمد بن راشد، ساهم "صندوق حي دبي للمستقبل" في دعم ريادة الأعمال ويحتضن 16 شركة ناشئة وصندوقاً استثمارياً ضمن محفظته ... هذا الصندوق يعكس مساعينا لترسيخ مكانة دبي مختبراً عالمياً لابتكارات وتقنيات الغد وتطبيقات الاقتصاد الرقمي."

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز