هيرميس القابضة تسجل نمواً قوياً في الإيرادات خلال 2022 بمعدل 77%

المصدر: القاهرة - البيان

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أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة، المؤسسة المالية والتي تمتلك بنكاً شاملاً في مصر وبنك استثمار رائداً في الأسواق الناشئة والمبتدئة، عن النتائج المالية والتشغيلية خلال عام 2022، حيث بلغت الإيرادات 11.0 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 77 %، وذلك بفضل الأداء القوي لمختلف قطاعاتها التشغيلية الرئيسية، وهي بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي (NBFI)، مصحوبًا بإضافة إيرادات aiBANK على القوائم المالية للمجموعة خلال عام 2022.

وعلى صعيد مستويات الربحية، ارتفع صافي الربح التشغيلي بمعدل سنوي 63 % ليصل إلى 3.7 مليارات جنيه، وذلك رغم الضغوط التضخمية التي أثرت على المصروفات التشغيلية بالمجموعة المالية هيرميس القابضة لترتفع بمعدل سنوي 85 % وتصل إلى 7.3 مليارات جنيه خلال عام 2022، متأثرةً بارتفاع كل المصروفات المقومة بالعملات الأجنبية في المكاتب الإقليمية ونمو العمليات التشغيلية. وارتفع صافي الربح قبل خصم الضرائب بمعدل سنوي 63 % ليصل إلى 3.3 مليارات جنيه، بينما ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 18 % ليصل إلى 1.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بسبب أثر الضرائب والضرائب المؤجلة.

وأكد كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن المجموعة نجحت في تحقيق نتائج استثنائية بمختلف القطاعات التشغيلية خلال عام 2022 فضلًا عن ترسيخ مكانتها الرائدة، وذلك على الرغم من التحديات التي خيمت على المشهد الاقتصادي العالمي وألقت بظلالها على أسواق الأسهم، ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم، والزيادات في أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار السلع. فعلى صعيد أنشطة بنك الاستثمار، تمكن القطاع من تعظيم الاستفادة من حالة الازدهار التي تشهدها بيئة الاستثمار في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث نجح في ترسيخ مكانته الرائدة وتقديم الخدمات الاستشارية للعديد من كبرى الصفقات في المنطقة، وهو ما أثمر عن إتمام 32 صفقة في الأسواق التي تعمل بها المجموعة، تنوعت ما بين الدمج والاستحواذ وترتيب وإصدار الدين وأسواق الأسهم، وذلك بقيمة إجمالية 14.3 مليار دولار خلال عام 2022. كما نجح قطاع التمويل غير المصرفي (NBFI) في تحقيق نتائج قوية مدفوعاً بإيرادات شركة «ڤاليو» التي تضاعفت خلال تلك الفترة، حيث تواصل الشركة تعزيز قطاع الخدمات المالية، وذلك عبر تقديم باقة متكاملة من الحلول والخدمات المالية الابتكارية. وأشار عوض إلى أن إضافة نتائج aiBANK على القوائم المالية للمجموعة أسهمت في تعزيز أدائها بفضل النمو في إيرادات البنك، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من مميزات الترابط والتكامل في نموذج أعمال المجموعة.

ونجح بنك الاستثمار في تحقيق نتائج قوية خلال عام 2022، وذلك في ضوء نمو الإيرادات بمعدل سنوي 58 % لتبلغ 6.2 مليارات جنيه، وهو ما يرجع إلى الأداء القوي لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية (Sell-Side)، وكذلك إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side). فقد ارتفعت إيرادات قطاعي الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب (Sell-Side) بمعدل سنوي 38 % لتبلغ 2.5 مليار جنيه خلال عام 2022، وارتفعت إيرادات إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side) بمعدل سنوي 14 % لتصل إلى 723 مليون جنيه خلال عام 2022. وعلاوة على ذلك، شهدت إيرادات أنشطة الشركة القابضة وأدوات الخزانة نموًا ملحوظًا بمعدل سنوي 105 % خلال العام نفسه. ومن ناحية أخرى، تراجع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بأنشطة بنك الاستثمار بمعدل سنوي 4 % ليسجل 1.1 مليار جنيه خلال عام 2022، وذلك على خلفية ارتفاع الضرائب المرحلة على مستوى الشركة القابضة خلال العام نفسه.

وعلى صعيد قطاع التمويل غير المصرفي (NBFI)، ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 28 % لتسجل 2.5 مليار جنيه خلال عام 2022، مدفوعةً بالنمو القوي لجميع أنشطة القطاع. فقد ارتفعت إيرادات شركة «ڤاليو» منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة لتعزيز نمط الحياة المتطور بمعدل سنوي 115 % إلى 650 مليون خلال عام 2022، وذلك على خلفية نمو مختلف أنشطتها لتحتل بذلك صدارة المساهمة في إجمالي إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي خلال العام، وذلك على الرغم من التحديات الصعبة التي يشهدها السوق. كما ارتفعت أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية بنسب سنوية 37 % و43 %، على التوالي خلال عام 2022. وارتفعت أيضًا إيرادات شركة «تنميه» بمعدل سنوي 5 % خلال العام. وقد أثمر هذا الأداء القوي عن ارتفاع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بأنشطة قطاع التمويل غير المصرفي بمعدل سنوي 30 % ليسجل 447 مليون جنيه خلال عام 2022.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت إيرادات aiBANK إلى 660 مليون جنيه خلال الربع الأخير من عام 2022، وهو نمو بمعدل 14 % على أساس ربع سنوي، مدفوعًا بارتفاع صافي الرسوم والعمولات بنسبة 87 % مقارنة بالربع السابق لتسجل 118 مليون جنيه خلال الربع الأخير من العام. ويعكس ذلك الأداء القوي لأنشطة تمويل المعاملات التجارية خلال العام، فضلاً عن النمو الملحوظ للقروض وتسهيلات العملاء. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع الدخل من الفائدة بنسبة 3 % على أساس ربع سنوي ليسجل 509 ملايين جنيه خلال الربع الأخير من عام 2022. وخلال عام 2022، بلغت إيرادات البنك 2.2 مليار جنيه، وسجل صافي الربح بعد خصم الضرائب 515 مليون جنيه خلال العام نفسه.

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