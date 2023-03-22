موشينجيت دبي.. وجهة عشاق المغامرات المثالية خلال الربيع

المصدر: دبي - البيان

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أعلن «موشينجيت دبي» ترحيبه بضيوفه من الطلبة والعائلات خلال عطلة الربيع في أكبر متنزه ترفيهي مستوحى من عالم هوليوود في الشرق الأوسط، حيث أعد لهم عالماً من التجارب والمغامرات والترفيه العائلي المبهر، ووجهات رائعة تزخر بأكثر من 29 من ألعاب الركوب التي تحبس الأنفاس.

يمكن للضيوف بدء يومهم الحافل بركوب «ناو يو سي مي: هاي رولر»، أسرع أفعوانية دوارة في العالم، في منطقة لايونزجيت، وأفعوانية «قطار كابيتول بوليت» شديدة الاندفاع؛ المستوحاة من الفيلم الأمريكي الشهير «ذا هانغر غيمز»، والتي ستدفعهم لخوض المزيد من المغامرات. بينما ستمنحهم «جولة بانم أريال» رباعية الأبعاد الشعور وكأنهم على متن حوامة تحلق فوق مدن دولة بانم الأسطورية، في تجربة استثنائية مبهرة.

كذلك ستتاح الفرصة لجميع أفراد العائلة للانطلاق معاً في رحلة مائية مليئة بالمنزلقات لاستكشاف عالم الأفلام السينمائية العالمية مثل: «كلاودي ويذ إيه تشانس أوف ميتبولس: رحلة النهر» في منطقة كولومبيا بيكتشرز، أو الركوب على متن أفعوانية مكافحة الجريمة «غرين هورنيت: مطاردة شديدة السرعة» الدوارة، إلى جانب البطل الأسطوري «غرين هورنيت» أو محاربة الزومبي في لعبة الركوب «زومبيلاند بلاست أوف»، لعيش مغامرة الهبوط المخيف.

يقدم موشينجيت دبي لكافة أفراد العائلة فرصة القيام بنزهة حول المنازل المكسوة بالفطر في قرية السنافر المستوحاة من أشهر سلاسل الرسوم المتحركة، لاستكشاف المزارع الساحرة وسط الغابات على متن أفعوانية «سميرف فيليج اكسبريس» أو زيارة «مصنع توت السنافر» الذي يقدم للصغار ألعاباً متنوعة وكرات توت طائرة في منطقة الألعاب التفاعلية الممتعة. ولأخذ قسط من الراحة، يمكن للضيوف زيارة مقهى «فيري سميرفي» لتذوق مأكولات مميزة من صنع الشيف «بيكر سميرف» بنفسه.

وسيحظى الصغار والكبار بفرصة مشاهدة شخصياتهم المفضلة من أفلام «مدغشقر» و«شريك» و«كونغ فو باندا» و«التنين» في منطقة «دريم وركس»، التي تضم منطقتها الداخلية أفعوانية «مطاردة مدغشقر المجنونة» وهي أسرع أفعوانية داخلية، حيث ستحلق بضيوفها في رحلة مليئة بالتشويق. ويمكن لعشاق المرتفعات العالية عيش تجربة فريدة على متن الأفعوانية المعلقة «دراغون غلايدرز» مع هيكوب وتوثلس، والتي ستأخذهم عالياً فوق الجزر أو الانطلاق بلعبة دوران ممتعة «الاحتفال حول المستنقع» لرؤية شخصية «شريك» وعائلته، وهم يحتفلون بعيد ميلاد مميز مع توائمهم الثلاثة الرائعين، أو الاستمتاع بلعبة ركوب «كونغ فو باندا: متعة لا تتوقف»، المجهزة بمحاكي حركة رباعي الأبعاد، ومن ثم التوجه إلى مطعم «مستر بينغز نودل» لتناول معكرونته الشهيرة، والفطائر المطهية على البخار مباشرة من «وادي السلام».

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