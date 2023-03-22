«المشرق» يشارك في مبادرة «نعمة»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشارك بنك المشرق مع المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء؛ «نعمة»، بهدف التعاون في دعم قضية الاستهلاك المفرط وهدر الطعام، وتحفيز الهيئات الأخرى في القطاعين الخاص والعام على التصدي المشترك لهذه الظاهرة، وتثقيف أفراد المجتمع على مبادئ الاستهلاك المسؤول للغذاء.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال شهر رمضان المبارك ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات هدر الطعام. ويَعتبر المشرق أن مسؤوليته الاجتماعية تقتضي التنبيه إلى أثر هذا الهدر على البيئة، وتثقيف الجمهور والمجتمع، وتحفيزهم على إعادة التفكير بالعادات والسلوكيات الاستهلاكية. ومع استمرار التحدي بعد انقضاء شهر الصيام، يسعى المشرق لجعل شهر رمضان نقطة تحول لتحسين السلوكيات والعادات في المنطقة، وتوجيهها نحو الاستهلاك الغذائي المسؤول. ولتعزيز هذا الهدف على مستوى القاعدة الشعبية، يُطلق المشرق حملة توعية بعنوان: «مشاركة أكبر، وهدرٌ أقل» لتشجيع المجتمع على تبني سلوكيات صحية في استهلاك الطعام، وترسيخها لدى الأجيال القادمة.

وستشهد الحملة التفاعلية التي تنطلق خلال شهر رمضان عبر وسائل الإعلام المرئية والرقمية والاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، تخصيص جوائز قيمة، ومشاركة طهاة مرموقين بجهودهم في تشجيع جميع أفراد المجتمع على تبادل النصائح حول أساليب الحد من هدر الطعام، والمشاركة بفائض وجباتهم المفضلة والزائدة عن الحاجة.

وتأتي شراكة المشرق مع مبادرة «نعمة» منسجمة مع استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات، والهدف رقم (12.3) في الخطة الوطنية للتنمية المستدامة لعام 2030، لخفض نصيب الفرد من الهدر العالمي للطعام بنسبة 50 % على مستوى التجزئة والمستهلكين بحلول عام 2030، وهو هدف تلتزم الدولة بتحقيقه. وتؤكد حملة «مشاركة أكبر، وهدر أقل» التزام المشرق بالمبادئ الاجتماعية والمستدامة، وحماية الأجيال القادمة من نفاد الموارد والحد من الانبعاثات الكربونية.

وقال أحمد عبدالعال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: «مع حلول شهر رمضان المبارك، نتطلع إلى المساهمة في تعزيز بعض الفضائل مثل الكرم والعطاء، ونعتقد أن تسليط الضوء على بعض العادات السلبية السائدة، والحد من هدر الطعام خلال شهر رمضان أمر بالغ الأهمية في إطار مسؤوليتنا نحو المجتمع».

وأضاف: «يهدف تعاوننا مع المبادرة الوطنية لفقد وهدر الغذاء «نعمة» إلى تحفيز التغيير والتحسين، وإحداث تأثير إيجابي دائم على سلوكيات وعادات هدر الطعام، والتشجيع على الاستهلاك المسؤول في المجتمعات، بما يتماشى مع الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لدينا، وينسجم مع رؤية وزارة التغير المناخي والبيئة للاستدامة والأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما نتطلع معاً إلى مشاركة المجتمع، ودعم التغيير الإيجابي في هذه الأيام المباركة، وما بعدها».

وقال أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات نائب اللجنة الوطنية لمبادرة «نعمة» للحد من فقد وهدر الغذاء: «مع حلول شهر رمضان، نشهد مستويات عالية من الشراء المفرط وإهدار الطعام، وعلينا أن نستغل فرصة الشهر الكريم لنكون أكثر وعياً تجاه الاستهلاك، والحرص على تقليل الهدر، لضمان نجاح مساعينا في الوصول إلى مستقبل أكثر استدامة».

وقال: «نُشيد بحملة المشرق التي ستسهم في زيادة التوعية حول فقد وهدر الغذاء، وستحفز على إجراء الحوارات حول أفضل الممارسات في كل القطاعات، بما يشمل المزارع والمطابخ والمنازل في أنحاء المنطقة. وندعو الشركات والمؤسسات بكل فئاتها وأفراد الجمهور لمواجهة ممارسات الهدر، وتغيير أساليبنا في التعامل مع الغذاء».

ويعاني العالم من فقد أو هدر حوالي ثلث الأغذية المنتجة للاستهلاك البشري في كل عام. وباعتبار أن القطاع الزراعي مسؤول عن التسبب بحوالي 12 % من إجمالي الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم، يمكن لتقليل الهدر أن يشكل مساهمة كبيرة في مستقبل أكثر استدامة. ومع حرص المستهلكين والأسر على حصر مشترياتهم من الطعام، والتخطيط المسبق للوجبات وزيارات محلات البقالة، وتخزين الطعام بشكل صحيح، يمكنهم تقليل هدر الطعام في المنازل إلى حد كبير. وتهدف حملة المشرق «مشاركة أكبر، وهدر أقل» إلى إحداث تغيير إيجابي في أساليب استهلاك الغذاء، وتحفيز المستهلكين على البحث عن طرق للاستفادة من فائض الطعام، عبر توزيعه على المحتاجين أو إعادة تدويره.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز