«مطارات دبي» تطلق برنامجها التدريبي المتكامل «وجوه المستقبل»

المصدر: وام

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أطلقت مطارات دبي برنامج "وجوه المستقبل" الذي يهدف إلى جذب واستقطاب المواهب الشابة والطموحة من الخريجين الإماراتيين بمختلف تخصصاتهم العلمية وإعدادهم لسوق العمل من خلال توفير فرص وظيفية تناسب مؤهلاتهم وكفاءاتهم الأمر الذي يُسهم في تعزيز جهودها الرامية إلى دعم أجندة التوطين في دبي.

وستقدم هذه المبادرة السنوية فرصة فريدة للخريجين الإماراتيين للتعرف على سير العمليات المتعلقة بالمطارات في واحد من أبرز المطارات الدولية الرائدة والأكثر ازدحاما في العالم.

كما سيتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية على مدار 12 شهرا حيث يتم تصميم برنامج تدريبي متكامل يضمن تناوب المتدرب في مختلف الأقسام وتوليه العديد من المهام الوظيفية المتنوعة والتي تمكنه من اكتساب المعارف والخبرات العملية طوال فترة التدريب مع تزويده بالنصائح والإرشادات الشخصية اللازمة لتنمية قدراته .. وعند اكتمال جميع مراحل البرنامج سيتم تعيين المواهب الشابة التي أثبتت جدارة وكفاءة عملية خلال مرحلة التدريب وفقا لمتطلبات وحدات الأعمال الأمر الذي يتيح لهم بداية قوية لمسيرتهم المهنية وتنمية كفاءاتهم مع مطارات دبي.

وتمكنت مطارات دبي من تطوير بيئة عمل داعمة ترتكز على أعلى معايير التميز والجودة في تقديم الخدمات كما تهدف من خلال البرنامج إلى تمكين جيل المستقبل من الخريجين الإماراتيين من خلال إعدادهم وتأهيلهم وتعزيز تنافسيتهم لدعم مسيرة التطور والنمو في الدولة.

وتحرص مطارات دبي على إتاحة الفرصة للخريجين الإماراتيين الباحثين عن فرص وظيفية في مختلف القطاعات الحيوية لاكتساب خبرة واسعة في مجال الطيران ومن خلال العمل في واحد من أبرز المطارات الدولية.

وقال مشاري البناي الرئيس التنفيذي لتطوير الموارد البشرية في مطارات دبي إن مطارات دبي تحرص على تعزيز جهودها الرامية إلى إعداد وتمكين المواهب الوطنية الشابة من خلال تقديم الدعم الكامل للخريجين الإماراتيين خلال مسيرتهم المهنية وتسخير كافة الإمكانات لتأهيلهم لقيادة المستقبل.

وأضاف البناي أن برنامج "وجوه المستقبل" يوفر منصة فريدة تتيح للخريجين من الشباب الإماراتي الطموح صقل مهاراتهم في قطاع الطيران الديناميكي مع فرصة التدريب في مختلف الأقسام بالتناوب واكتساب المهارات والخبرات المتنوعة من المهام الوظيفية التي توكل إليه بالعمل في أحد أفضل المطارات الدولية حول العالم وتطلع إلى تعزيز التعاون والشراكة مع مختلف الجامعات الرائدة على مستوى دولة الإمارات من أجل تضافر الجهود وتوسيع قاعدة البرنامج للوصول إلى أكبر شريحة من الخريجين الإماراتيين في جميع أنحاء الدولة.

ويمكن للخريجين الإماراتيين الراغبين في الانضمام إلى الدفعة الأولى من برنامج "وجوه المستقبل" التعرف على المزيد من المعلومات وتفاصيل الالتحاق من خلال careers.dubaiairports.ae.

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