عمومية "أبوظبي الوطنية للتأمين" تقر توزيع أرباح نقدية بنسبة 40%

المصدر: وام

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وافق مساهمو شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، اليوم خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% بإجمالي 228 مليون درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وصادقت الجمعية علي جميع البنود المدرجة على جدول أعمالها، كما وافق المساهمون على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: " يسرنا الإعلان عن أرباح نقدية بلغت 228 مليون درهم لمساهمينا خلال العام 2022، ما يعكس التزامنا الراسخ بتحقيق أفضل العائدات على استثماراتهم. إن هذا الأداء المالي القوي هو نتيجة مباشرة لتطور استراتيجية أعمالنا ومدى التزام وتفاني فريق عمل الشركة وثقة مساهمينا ودعمهم الكبير والمتواصل لنا".

وأضاف: "لقد حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين خلال العام 2022 إنجازاً جديداً وهاماً تمثل في ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 20.1% ليبلغ 5.13 مليار درهم. ومع انتقالنا إلى مرحلة جديدة من النمو، نجدد التزامنا بمواصلة العمل والبناء على هذه الأسس القوية لتوسيع نطاق أعمالنا في السوق واستكشاف الفرص الجديدة التي تساهم في تحقيق المزيد من النمو والنجاح".

من جانبه، قال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: "عززت الشركة مكانتها الرائدة في السوق خلال العام 2022 بالاستفادة من قوة أعمالها الأساسية. وقد أسهم هذا الأداء القوي للعمليات التشغيلية في تحقيق صافي أرباح بلغت 377.9 مليون درهم، وذلك بالرغم من احتدام المنافسة، الأمر الذي يعزز من التزامنا الراسخ بمواصلة تقديم أفضل قيمة لعملائنا ومساهمينا. وسنواصل الاستثمار في المبادرات التقنية والرقمية الجديدة والجهود المتواصلة للارتقاء بتجربة العملاء للحفاظ على مكانتها الرائدة في هذه السوق التي تشهد تطورا وتغيرا مستمرا".

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