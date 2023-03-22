مساهمو "الواحة كابيتال" يقرون توزيعات نقدية بقيمة 150.2 مليون درهم

المصدر: وام

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أقرّ مساهمو "الواحة كابيتال"، توزيع أرباح نقدية بواقع 8 فلوس للسهم الواحد بقيمة إجمالية 150.29 مليون درهم عن السنة المالية 2022 وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

وفوض المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية الشركة لتخصيص نسبة تصل إلى 1% من صافي أرباحها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لمبادرات المسؤولية الاجتماعية المؤسسية.

وأكد وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة “الواحة كابيتال” أن الشركة حافظت على قوة أدائها المالي والتشغيلي، وفي ضوء النتائج الممتازة التي حققتها خلال عام 2022، تم إقرار توزيع أرباح نقدية بواقع 8 فلوس للسهم الواحد، وهذا جزء من التزامها المستمر بتقديم أفضل قيمة ممكنة للمستثمرين.

وأضاف: " نحافظ على تركيزنا المستمر على قيادة دفة ’الواحة كابيتال‘ بكفاءة واتزان خلال المرحلة التالية من مسيرة نموها وتطورها. وتحظى استراتيجية نمو الشركة بالدعم الكامل من مجلس الإدارة وهي تعطي الأولوية للفرص الاستثمارية التي يمكن أن تحقق عوائد مجزية للمساهمين".

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