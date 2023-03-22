«مدينة إسفنجية» مستدامة تجمع مياه الأمطار في ثوانٍ بدبي

المصدر: دبي ـ رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدمت شركة مقرها دبي نماذج مختلفة لمواجهة ندرة المياه لتنمية الزراعة الصحراوية في الإمارات. وتعد المدينة الإسفنجية لشركة دايك ريتشساند نموذجاً يستخدم أرضيات مصنوعة من الرمال وتتمتع بالنفاذية للاحتفاظ بمياه الأمطار بشكل مستدام في مخازن جوفية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة تشاندرا دايك كيف يمكن أن يصبح نموذج شركته شبكة لا مركزية لتجميع مياه الأمطار؛ إذ تمتص الأرضيات كل قطرة ماء في ثوانٍ، وهي ليست مسامية. وقال دايك «كل دولار يُستثمر في مدينة إسفنجية، يعود بأربعة أمثاله، سواء كان ذلك لإنقاذ حياة، أو البنية التحتية، أو المياه نفسها».

وفي إطار سعيها للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050 وتقليل البصمة الكربونية، أبدت الإمارات اهتماماً بإنشاء الشركة المبتكرة. وقال مروان السركال المستثمر في الشركة ومستشار رئيسها التنفيذي «الفكرة هي أننا نريد تغيير طريقة تطوير الأشخاص للمشروعات، وطريقة تفكير المطورين بالفعل في البيئة. فكرتي هي أنه إذا استخدم الجميع مثل هذا المفهوم، فسنوفر الكثير من المياه،». وتنفس الرئيس التنفيذي عبر فنجان بلاستيكي مليء بالرمل والمياه مستعرضاً ابتكاراً آخر له: رمال تسمح بمرور الهواء أو ما يسميه الرمال «السحرية».

وقال «هذه الرمال التي يمكن التنفس من خلالها تحتفظ بالمياه مثل الزجاج البلاستيكي لفترة أطول. وبالتالي تكوين أجسام مائية، وعند استخدامها تحول الصحراء إلى أرض صالحة للزراعة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز