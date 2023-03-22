«موديز» تثبّت الجدارة الائتمانية القوية للإمارات وأبوظبي

المصدر: دبي - سيد صالح

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ثبّتت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين «موديز» تصنيفها للجدارة الائتمانية القوية للإمارات على المدى لطويل بالعملتين المحلية والأجنبية عند «Aa2».

وذكرت «موديز» أن تثبيت تصنيفها نال دعماً من تقييم المؤسسة للديون الاتحادية، حيث سيبقى مستوى الديون منخفضاً للغاية، في ظل التزام الحكومة بأهداف الميزانية، ومحدودية الحاجة للإنفاق لارتفاع مستوى اللامركزية المالية.

ولفت تقرير للمؤسسة إلى قوة مؤسسات الإمارات وانتهاج الحكومة لسياسات نجحت في تحقيق تقدم هائل على صعيد التنوع الاقتصادي بعيداً عن العائدات الهيدروكربونية.

وعن تثبيت النظرة المستقبلية المستقرة لاقتصاد الإمارات، ذكر التقرير أن ذلك يعكس التوقعات بأن تواصل الحكومات المحلية جهودها للتوسع في الإيرادات المُتولّدة عن مصادر أخرى بخلاف العائدات الهيدروكربونية، واستقطاب الشركات والمواهب، الأمر الذي يحد من التعرض للدورات السعرية النفطية ولمخاطر التسارع المُحتمل في التحول الكربوني العالمي.

كما ثبتت «موديز» تصنيفها للجدارة الائتمانية لأبوظبي على المدى لطويل بالعملتين المحلية والأجنبية عند «Aa2» أيضاً.

وتوقعت «موديز» أن تبقى موازنة أبوظبي بالغة القوة وأن يظل وضعها كدائن صافٍ مستمراً، الأمر الذي يمنح أبوظبي مصدات مالية هائلة وقدرة كبيرة على امتصاص الصدمات المفاجئة.

وأضافت أن تثبيت النظرة المستقبلية المستقرة لاقتصاد أبوظبي يعكس التوقعات بأن تظل أسعار النفط داعمة لوضع أبوظبي كدائن صافٍ ولمرونتها النوعية حيال أي انخفاض مفاجئ في هذه الأسعار.

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