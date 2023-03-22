2.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي ـ البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي 2.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 434 مبايعة بـ1.83 مليار، منها 39 مبايعة للأراضي بـ889.15 مليوناً و395 مبايعة للشقق والفلل بـ944.57 مليوناً. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بـ550 مليوناً في منطقة نخلة جميرا، أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 61 مليون درهم بمنطقة منخول كأهم المبايعات.

وسجلت الرهونات 426.46 مليون درهم أهمها بمنطقة الخليج التجاري بـ215 مليون درهم. أما الهبات فشهدت تسجيل 139 هبة أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بـ12 مليون درهم.

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