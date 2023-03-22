«آكسس أبوظبي» يتعاون مع حاضنة الأعمال الأمريكية «هالسيون»

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت هالسيون، حاضنة الأعمال التي تتخذ من واشنطن العاصمة مقراً لها، برنامجاً تدريبياً في أبوظبي استمر لمدة أسبوع كامل استضافت فيه مجموعة من 28 من مؤسسي بعض أهم الشركات الواعدة في المنطقة. وتمثل المجموعة المشاركة هذا العام السنة الثانية من برنامج زمالة هالسيون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يجمع مؤسسي شركات من جميع أنحاء المنطقة بهدف بناء وتعزيز مهاراتهم وإتاحة الفرصة لهم للتواصل وبناء العلاقات التي تساهم بتحقيق أهداف أعمالهم.

ويتم تنفيذ هذا البرنامج الذي انطلق منذ عامين بالشراكة مع وزارة الخارجية الأمريكية وأمازون ويب سيرفيسز، وبدعم من ليانا ومارك كاتس. وجاءت زيارة الوفد إلى الإمارات بالتعاون مع برنامج «آكسس أبوظبي»، الذي يدعمه مكتب أبوظبي للاستثمار، والمتاح لجميع الشركات الأمريكية. ويوفر هذا البرنامج العديد من أوجه الدعم لعزيز وتسريع توسع ونمو الشركات في عاصمة الإمارات. وينتمي أعضاء دفعة عام 2023 ببرنامج زمالة هالسيون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى 7 دول بالمنطقة، وهم يقدمون حلولاً مبتكرة لمجموعة واسعة من القضايا المهمة، كحلول المياه النظيفة، والأجهزة الطبية معقولة التكلفة، وأنظمة الغذاء المستدامة، وقدرة الوصول إلى التعليم للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد انضم رواد الأعمال هؤلاء إلى شبكة هالسيون التي تضم أكثر من 300 زميل من جميع أنحاء العالم، بهدف المساهمة في إيجاد حلول لبعض التحديات المعاصرة في القرن الحادي والعشرين، من خلال شركات ومشاريع يدفعها الرغبة بتحقيق تأثير ملموس.

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