الأسهم القيادية تعزز مكاسب سوق دبي بـ4.9 مليارات درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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عزز سوق دبي المالي مكاسبه أمس وربح رأسماله السوقي 4.9 مليارات درهم، بدعم الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 584.67 مليار درهم في نهاية جلسة الاثنين إلى 589.55 مليار درهم بنهاية جلسة أمس. وصعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.1 % إلى مستوى 3381.04 نقطة، وارتفعت أسهم مصرف عجمان 4.9 %، و«إعمار العقارية» 3.9 %، وزاد «دو» 3%، و«ديار» 2.9 %، وبنك السلام - البحرين 2.57 %.

وحاز سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات مستقطباً سيولة بأكثر من 113.28 مليون درهم، ثم مصرف عجمان بسيولة جاوزت 48.19 مليون درهم، يليه «العربية للطيران» جاذباً 24.53 مليون درهم. وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام (فادجي) على استقرار عند مستوى 9544.55 نقطة، وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي بسيولة 306.7 ملايين درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 139.45 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 63.46 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي ارتفعت أسهم «دانة غاز» 6.27 %، و«الصير» 4.38 %، وطيران أبوظبي 3.27 %، و«ملتيبلاي» 2.94%، و«ألفا ظبي القابضة» 1.77 %.

سيولة

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.45 مليار درهم أمس، موزعة بواقع 1.13 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و321.48 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 362.24 مليون سهم، من خلال تنفيذ أكثر من 20.33 ألف صفقة، مع تركيزها بشكل رئيسي في أسهم المالية والعقار والطاقة.

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