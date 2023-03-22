إنشاء جمعية الإمارات للشركات العائلية في سوق أبوظبي العالمي

المصدر: أبوظبي – البيان

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انطلقت جمعية الإمارات للشركات العائلية، رسمياً، في سوق أبوظبي العالمي، وذلك بقيادة الرئيس التنفيذي للسوق، ظاهر بن ظاهر المهيري. ويمثل انطلاق الجمعية، خطوة بارزة على طريق تطور الشركات العائلية في دولة الإمارات والعالم.

وتهدف الجمعية إلى ربط الشركات العائلية المحلية والدولية، عبر منصة موثوقة تسهّل تبادل الأفكار ونقل المعرفة والتواصل الحصري، فيما تركّز على إعداد الجيل الجديد من الشركات العائلية، لتمكين انتقال الثروة عبر الأجيال.

وتأسست الجمعية على يد آدم لادجاج، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة، إلى جانب المؤسسين المشاركين، عمران خان وفهد الأحبابي. كما لعب أعضاء مجلس الإدارة المؤسسون، وهم أحمد ناصر النويس وميريام كيوان، دوراً هاماً في إطلاق الجمعية.

وقال آدم لادجاج: «الجمعية ستقدم لأعضائها منصة متميزة للتواصل والحوار، وتوفر لهم الموارد وإمكانات تبادل المعرفة والدعم الذي يحتاجونه».

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