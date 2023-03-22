المصدر: دبي ــ البيان

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محمد الشيباني رئيساً لمجلس إدارة «دبي الإسلامي»



وافق مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، على تعيين محمد إبراهيم عبد الرحمن الشيباني في منصب رئيس مجلس الإدارة، لدورة الثلاث سنوات من 2023 إلى 2026. كما وافق مجلس إدارة البنك، على تعيين يحيى سعيد أحمد ناصر لوتاه في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وتشكيل لجان المجلس لدورة الثلاث سنوات من 2023 إلى 2026.



«عمومية تبريد» تقر توزيع 13.5 %



أقرت الجمعية العمومية لشركة الوطنية للتبريد المركزي - تبريد، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 13.5% (ما يعادل 13.5 فلساً/‏للسهم) من رأس المال عن عام 2022. ووافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة لمدة 12 شهراً لإصدار سندات و/‏أو صكوك غير قابلة للتحويل إلى أسهم في شريحة واحدة أو عدة شرائح يتم عرضها بموجب هذا القرار إلى مستثمرين مؤهلين، بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار بشكل إجمالي، وبمعدل ربح لا يتجاوز سعر السوق السائد المتاح للشركات التي لها نفس التصنيف الائتماني للشركة.



«دانة غاز» توصي بتوزيع 4.5 فلوس للسهم



أوصى مجلس إدارة «دانة غاز» بتوزيع أرباح مرحلية بقيمة 4.5 فلوس للسهم الواحد عن النصف الثاني من السنة المالية 2022. وبذلك يرتفع إجمالي توزيعات الأرباح للعام إلى 630 مليون درهم أو 9 فلوس للسهم الواحد، ما يمثل زيادة بنسبة 12.5% مقارنة بتوزيعات 2021. وتأتي هذه التوزيعات بعد توزيع أرباح مرحلية في أكتوبر الماضي بقيمة 4.5 فلوس للسهم الواحد.

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