وجهات دبي ومرافقها تتزين احتفاءً بشهر رمضان

المصدر: دبي ـ البيان

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تقدم دبي خلال شهر رمضان المبارك العديد من التجارب المميزة التي تجمع السكان والمقيمين والزوار للاستمتاع بالأجواء الرمضانية من حملة «رمضان في دبي» التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال الفترة من 23 مارس حتى 21 أبريل 2023، وتتزين وجهات دبي ومرافقها احتفاءً بشهر رمضان مع تقديم مجموعة من الفعاليات والأنشطة الفريدة التي تعكس الأجواء الرمضانية بما فيها وجبات الإفطار والسحور، والأسواق الرمضانية، والمجسمات المضيئة الاحتفالية التي تنتشر في كافة أرجاء المدينة، إضافة إلى أفضل العروض الترويجية والترفيهية التي تلائم جميع أفراد العائلة، وباقات الإقامة الفندقية خلال الشهر الفضيل.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: ترحب حملة «رمضان في دبي» هذا العام بالجميع للاستمتاع بالأجواء الرمضانية المميزة، والعديد من التجارب الثقافية الفريدة التي تتضمنها الحملة طوال الشهر الكريم. فمن خلال التعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، نقدم هذا العام أجندة فعاليات حافلة بالعديد من الأنشطة والتجارب وفعاليات المأكولات والمشروبات، والعروض الترفيهية، ومبادرات الخير والعطاء التي تجمع أفراد المجتمع، ما يجعل من رمضان في دبي مناسبة للاحتفاء بتراثنا وثقافتنا ويعكس روح العطاء الذي يميز مجتمعنا.

مجسمات

يمكن للجمهور الاستمتاع بأجواء مميزة في دبي من خلال مشاهدة المجسمات الضوئية بمواقع متعددة في أنحاء المدينة احتفالاً بالشهر الفضيل، حيث تتزين شوارع المدينة وأشجارها وطرقها ووجهات التسوق الرئيسية وغيرها بالإضاءات المميزة احتفالاً بالشهر. ويمكن الاستمتاع بالإضاءات المميزة عند «برواز دبي»، وهناك عرض ضوئي خاص في «عين دبي». كما يمكن للجمهور مشاهدة عروض تخيّل IMAGINE الضوئية يومياً في فستيفال باي في دبي فستيفال سيتي مول طيلة الشهر، كما يمكن مشاهدة عرض «تأملات رمضان»، بما يتضمنه من إضاءة تنعكس على المباني، إضافة إلى إضاءة مصابيح في منطقة السيف. كما تنطلق عروض ليالي الألعاب النارية الرمضانية، حيث تضيء السماء احتفالاً بالشهر في أول أبريل في ذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس وبلوواترز، وفي 8 أبريل في منطقة السيف، وفي 15 أبريل في دبي فستيفال سيتي مول، كما يمكن للزوار التسوق والتمتع بالأجواء الرمضانية والزخارف والتقاط الصور في المجالس الصغيرة بنخيل مول وابن بطوطة مول وسيركل مول.

خيم

تتيح حملة «رمضان في دبي» قضاء أوقات عائلية في الخيم الرمضانية التي تقدم الإفطار والسحور في جميع أنحاء المدينة، والاستمتاع بفعالية «الإفطار في دبي أوبرا» من 23 مارس حتى 19 أبريل، وتجربة العديد من الأطباق العربية والعالمية التي تلبي جميع الأذواق، بأسعار تنافسية.

طهي

وخلال الفترة من 31 مارس حتى 9 أبريل، سيعيش سكان وزوار دبي مغامرة فريدة من نوعها لتذوق الأطعمة في «مهرجان رمضان لشارع المأكولات» في مناطق متعددة من دبي منها منطقة الشيخ حمدان كولوني ـ الكرامة.

مبادرات

ويعد مدفع الإفطار الذي تقوم عليه شرطة دبي من المظاهر الشهيرة لشهر رمضان في دبي، حيث سيتنقل هذا العام بين مواقع مختلفة في المدينة خلال الشهر الكريم. سيبدأ في مسجد السطوة الكبير يومي 23 و24 مارس. يليه مركز دبي المالي العالمي في 25 و26 مارس، ومن ثم مسجد زعبيل الكبير في 27 و28 مارس، ومدرسة النهضة الوطنية للبنات في 29 و30 مارس، وبعدها مسجد لهباب 1 في يومي 31 مارس و1 أبريل، ويليه جامع العوير الكبير في 2 و3 أبريل، ومن ثم مسجد أحمد الحباي في الخوانيج في 4 و5 أبريل، ومسجد بن دعفوس الطوار في 6 و7 أبريل، لينتقل إلى مسجد المنخول في 8 و9 أبريل، ويليه مدينة محمد بن راشد آل مكتوم في 10 و11 أبريل، بعدها إلى عين دبي في 12 و13 أبريل، ومسجد السلام في البرشاء في 14 و15 أبريل، ويليه كايت بيتش الجميرا في 16 و17 أبريل، وبعدها مسجد ند الشبا في 18 و19 أبريل، وأخيراً في ذي بوينت في نخلة جميرا يومي 20 و21 أبريل.

وستستضيف مدينة إكسبو دبي مجموعة من صناديق التبرع بالملابس «هتان»، والتي زينت بشكل فني على يد مجموعة من الفنانين الشباب من المدارس في جميع أنحاء دبي، بلوحات مستوحاة من ثقافة المدينة وتقاليدها. وستستقبل هذه الصناديق راغبي التبرع في الفترة من 22 مارس حتى 22 أبريل.

جوائز

تتخلل حملة رمضان في دبي جوائز ومكافآت خاصة تقدمها العديد من مراكز التسوق، إضافة إلى تخصيص فعاليات للأطفال من بينها، ورش عمل عن الفضاء والعلوم والفنون التي تقام في AstroLab بنخيل مول، وأنشطة تعليمية عملية مجانية من 24 مارس إلى 16 أبريل، كما يمكن مشاهدة أعمال الفنانة عزة القبيسي في معرض غاليري النخيل مول من 24 مارس حتى 16 أبريل.

وتتضمن أنشطة نهاية الأسبوع بفريج الخوانيج في ممشى الخوانيج ولاست إكزت الخوانيج العديد من الفعاليات، والاحتفالات التقليدية، ومجموعة من الأنشطة الرمضانية منها العروض الموسيقية الحية، وأنشطة الأطفال المجانية، وفعالية الحكواتي لرواية القصص، ومسابقات رمضان من 24 مارس حتى 16 أبريل، وعند تناول العشاء في مطاعم سيتي ووك في الفترة من 23 مارس وحتى 21 أبريل، أو مطاعم ذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس ولا مير خلال الفترة من 23 مارس وحتى 24 أبريل، سيتم اختيار ثلاثين فائزاً للفوز بثلاثين رحلة طيران.

ويقام سوق الحلويات الجديد كلياً في سيتي سنتر مردف خلال ساعات عمل المركز خلال الفترة من 22 مارس حتى 23 أبريل. ويمكن للمتسوقين في مول الإمارات زيارة فعالية «رمضانات زمان أول» والاستمتاع بتجربة تسوق رمضانية بدءاً من 22 مارس حتى 25 أبريل، وسيكون التسوق متاحاً عبر الإنترنت من خلال موقع مول الإمارات. ويمكن للزوار أيضاً حضور الحوارات الرمضانية التي تقام كل يوم ثلاثاء داخل «مجلس السينما»، والتي تتناول مجموعة من الموضوعات مثل آداب رمضان، وفن المائدة الرمضانية، والأطعمة والمشروبات والعادات الصحية والأزياء وغيرها.

وسيستمتع الجمهور أيضاً بأضواء وليالي الفن الرمضانية في السيف من الإفطار إلى السحور خلال الفترة من 23 مارس حتى 22 أبريل. وتقدم منطقة السيف عروضاً وفعاليات تلبي جميع الأذواق تتضمن فعاليات الأطعمة الشهية، والسوق الرمضاني، والمجسمات الفنية والضوئية، وعروض الألعاب النارية. وتتوفر العديد من الأنشطة المتنوعة التي تناسب جميع الأعمار منها العروض الموسيقية الرمضانية الحية وليالي المسابقات الرمضانية ورواية القصص للأطفال، كما يقدم «بلوواترز» أيام الجمعة والسبت والأحد بين 23 مارس و21 أبريل.

عروض

تقدم مجموعة واسعة من المتاجر خلال شهر رمضان العديد من العروض الرائعة على العلامات التجارية المحببة التي تشمل الأزياء والبصريات ومنتجات الأطفال والأدوات والأجهزة المنزلية وغيرها.

من جانبها، تقدم الفنادق والوجهات السياحية في دبي للجمهور مجموعة من العروض الحصرية خلال الشهر الفضيل، تشمل الإقامة والاستمتاع بالمرافق السياحية بأسعار تنافسية.

رياضة

تعتبر كأس ماسترز البولو الكأس الثانية في سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو، وواحدة من أفضل بطولات البولو المصنفة عالمياً، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. وتُقام البطولة في الساعة 3 عصراً من 3 حتى 8 أبريل في منتجع ونادي الحبتور للبولو، ويقام سباق التحمل على الطرق الوعرة»سبارتان تريل الليلي«في حلبة جبل علي، بدءاً في 8 أبريل.

وهناك بطولة ند الشبا الرياضية التي تقام في مجمع ند الشبا الرياضي في الساعة 9 صباحاً يوم 13 أبريل. كما تقام مسابقة GRIT + TONIC Relay Triathlon في حديقة شاطئ الممزر. ومن بين الفعاليات الرياضية كذلك، تنظم بطولة تنس الريشة 26 مارس الجاري، في سنترال بادل دبي، أو سباقات الجري الليلية في حي دبي للتصميم يوم 27 مارس، وتحدي سباق الجري على الطريق الصحراوي في حلبة دبي أوتودروم في 30 مارس الجاري. وفي الأول من أبريل، يمكن للعائلات المشاركة في سلسلة «سبينيس فاميلي فن ران» في مجمع الفرجان بافيليون. كما يستضيف نادي دبي للإبحار الشراعي مجموعة من الفعاليات مثل سباق الإبحار الشراعي في الأول من أبريل، والتزلج الشراعي 1 و2 أبريل، وسباق القوارب Wednesday Night Pursuit Race في 5 أبريل، وكأس Keelboat Commodore في 8 أبريل.

فعاليات ترفيهية

من بين العروض التي تتضمنها حملة رمضان في دبي، العرض الساخر للممثل الكوميدي البريطاني جاك وايتهول في كوكا كولا أرينا في 15 أبريل، واحتفالاً بالثقافة الإماراتية والتقاليد العربية، يقام مهرجان المرموم التراثي في قرية المرموم التراثية من 6 حتى 18 أبريل.

كما يمكن للجمهور الاستمتاع بـ «عجائب رمضان» في القرية العالمية، أو استكشاف السوق الرمضاني، أو مجلس العالم، كما سيكون هناك عروض ترفيهية في دبي منها، العرض الذهني في 24 مارس و14 أبريل على مسرح السفينة «كوين إليزابيث 2» وعروض الثنائي «جيمس» و «مارينا». ويمكن بمسرح مول الإمارات مشاهدة عمل يجمع بين الشعر والموسيقى من بطولة الممثلة الروسية شولبان خاماتوفا وعازف البيانو اللاتفي أندريه أوسوكينز في مسرحية «أحلام عن البيانو الكبير» في 23 مارس.

أجواء متميزة

يقام سوق «رمضان في الواحة» في الواحة مول خلال الفترة من 22 مارس حتى 21 أبريل، حيث يمكن للزوار القيام بالتسوق وشراء العديد من المنتجات مثل العسل والتمر والحلويات العربية وأدوات الديكور، أو الحصول على جلسة مجانية للنقش بالحناء خلال عطلات نهاية الأسبوع، كما تتيح «حتا هب» فرصة الاستمتاع بالأجواء الرمضانية في أجواء مميزة من خلال تناول الطعام وتذوق المأكولات العالمية بين متاجر التجزئة المتنوعة ومجموعة واسعة من وسائل الترفيه. وسيستمتع الزوار خلال الفترة من 22 مارس وحتى 1 مايو بالتسوق في سوق «حديقة البرشاء» الرمضاني.

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