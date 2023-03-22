تعاون بين «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» و«نخيل» لإطار عمل مستدام

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، عن تعاونها مع «نخيل»، بهدف تطوير إطار عمل مستدام وقائم على البيانات، يدعم نمو قطاع العقارات في الإمارات على نطاق واسع، ويرسخ مكانة «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، بصفتها المزود الرئيس لحلول المعلومات الائتمانية في الدولة.

ويعكس هذا التعاون، الأهمية المتزايدة لشركة «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» في قطاع العقارات في الإمارات، حيث من المتوقع أن يعود بفوائد كبيرة أيضاً على «نخيل». وتظهر الفوائد التي تقدمها «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» لقطاع العقارات، تظهر التزامها بتبني أحدث التقنيات لإعداد تقارير فعالة، تعتمد على الدراسات والتحليلات المعمقة، من أجل مساعدة الشركات على تقييم المخاطر. وتحرص جميع البنوك والشركات المالية في الإمارات، على تحقيق التكامل التام مع منتجات «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» وخدماتها، مع الالتزام بالاعتماد عليها. وأكدت الشركة أنها تتطلع من خلال التعاون المثمر مع «نخيل» إلى تعزيز سوق عقارات الإمارات.

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