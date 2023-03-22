2 مليار تكلفة «سيل» أعلى فندق في العالم بدبي

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد

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أعلنت «ذا فيرست جروب» أن أعمال البناء في فندق «سْيِلْ» الذي يعد أعلى فندق في العالم بارتفاع 365 متراً، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 2 مليار درهم تسير كما هو مخطط لها تمهيداً لاستكماله نهائياً في الربع الأول من العام 2024.

والفندق تابع لمجموعة فنادق «ذا فيرست جروب» العالمية ويضم 82 طابقاً. وقال روب بيرنز، الرئيس التنفيذي لشركة «ذا فيرست جروب» في تصريحات لـ«البيان» خلال جولة ميدانية أمس في موقع المشروع: «سيَل» ليس مجرّد مبنى، بل هو رمز لطموح دبي وابتكاراتها وإبداعاتها وتميّزها.

وأشار إلى اكتمال العمل في البناء العلوي بما نسبته 99 %.، كما تم إنجاز ما يصل إلى 80 % من أعمال المرحلة الأولى والثانية من الإمدادات الميكانيكية والكهربائية والسباكة في الطابق السفلي وطوابق القاعات (بوديوم). واكتمل تركيب الواجهات الأمامية للمبنى لغاية الطابق 72، في حين يجري العمل على تثبيت الواجهات الزجاجية والتي بلغت الطابق 70. وتم الانتهاء من تركيب نظام التوصيلات بنسبة 53 %، في حين تم تثبيت الدعامات الفولاذية في الردهة الرئيسية. ووصلت نسبة أعمال التبليط إلى 66 % إلى جانب اكتمال قواطع الجدران والجص بما نسبته 97 %.

ويضم الفندق مجموعة واسعة من الميزات المبتكرة، بما في ذلك «سكاي تراس» الذي يتخذ من الطابق 81 على السطح موقعاً وحوض سباحة لامتناه في الطابق 76، إضافة إلى منصة مشاهدة، مع إطلالات بانورامية على أفق دبي ومن بين الميزات البارزة الأخرى الردهة الداخلية البالغ ارتفاعها 300 متر.

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