القطاع المالي في الإمارات يؤكد التزامه بتعزيز الاستدامة قبل COP28

المصدر: دبي - البيان

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تشهد دبي سلسلة من النقاشات المهمة لبحث كيف يمكن للقطاع المالي في المنطقة أن يعزز التزامه بالاستدامة وذلك قبل استضافة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP28.

ونظمت شركة سنشري فاينانشال للاستثمار ندوة جمعت خبراء كبار والعديد من صناع السياسات وممثلي الصناعات والمجالات المختلفة لمناقشة دور المؤسسات المالية في دعم الاستدامة، وتأثير الاستثمارات المستدامة وطرق إدماج الاستدامة في استراتيجيات الأعمال.

وقال بال كريشين رئيس مجلس إدارة «سنشري فاينانشال»: «ملتزمون بتعزيز جهود الاستدامة في مختلف أرجاء القطاع المالي من خلال الاعتماد على ممارسات أعمال مُبتكرة تتسم بالمسؤولية، ونؤمن أنه من خلال العمل معاً يُمكننا إحداث تغيير إيجابي والمضي قدماً نحو مستقبل أكثر استدامة لنا جميعاً».

وقالت سميرة فرنانديز، رئيس شؤون الشركات والاستدامة في شركة سنشري فاينانشال: من خلال دمج اعتبارات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملية صنع القرارات، يُمكن للمؤسسات المالية المساهمة في تحقيق التغيير نحو الوصول لاقتصاد منخفض في انبعاثات الكربون وأكثر استدامة، ولا يُعتبر هذا ضرورة أخلاقية فقط، بل يُعد كذلك فرصة للشركات والمؤسسات التي تستطيع تقديم قيمة طويلة الأمد للمستثمرين والمجتمع وكوكب الأرض جميعاً.

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