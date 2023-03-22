«دبي للسلع» يختتم برنامجاً لتسريع الأثر الاجتماعي

المصدر: دبي - البيان

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قدّم مركز دبي للسلع المتعددة، بالتعاون مع مؤسسة تسريع التأثير الاجتماعي «سي 3» (C3)، جوائز نقدية بقيمة 180,000 درهم إلى ثلاثة فائزين ضمن برنامج المركز المعني بتسريع التأثير الاجتماعي والبيئي بدعم من «سي 3».

جاء البرنامج فيما تستعد الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 وقيادة التحوّل الذي يدعم أجندة الاستدامة العالمية، حيث دعم البرنامج، وهو الأول من نوعه في الإمارات، نمو الشركات التي تسعى لتحقيق الأثر الإيجابي بما ينسجم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ويعتبر البرنامج جزءاً أساسياً من استراتيجية المركز للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، ويجسد التزامه بتخصيص 0.5 % من صافي أرباحه لتحقيق الأثر الاجتماعي والبيئي الإيجابي.

واستمر البرنامج 6 أشهر، واختتم بيوم مخصص لتقديم العروض، قدم خلاله 15 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً أفكارها ومشاريعها التي تهدف إلى معالجة عدد من أبرز تحديات الاستدامة الملحّة في العالم أمام لجنة من خبراء الأعمال من كل من برايس ووتراهاوس كوبرز، وجلوبال فنتشرز، وأسترولابس، وبرنزويك. وتضمن الحضور في مركز المؤتمرات في برج ألماس عدداً من الخبراء ورواد الأعمال والمستثمرين من منظومة ريادة الأعمال والأثر الاجتماعي في الإمارات. وبعد تقديم العروض، تم الإعلان عن الفائزين الثلاثة، وهم:

1. «غروسِدي»: منصة نيجيرية لتقنيات الغذاء تعمل على تجميع الدفعات الصغيرة من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط مقابل اشتراك غذائي شهري وعدد من الخدمات المالية المناسبة لهذه الشريحة.

2. «إيتكلاود»: شركة كولومبية ناشئة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لإعادة توزيع فائض الغذاء، ما يقلل من الهدر ويدعم بنوك الطعام في مختلف أنحاء العالم.

3. «شفاء»: منصة مصرية تقدم الخدمات الصيدلانية وتعتمد على تقنيات نظام تحديد الموقع GPS لتتيح للمرضى طلب أدويتهم وجدولتها وإعادة صرفها، وتلبية الاحتياجات الصيدلانية الأخرى.

وقالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى مركز دبي للسلع المتعددة: لا بد لنا من استخدام منصتنا لإحداث التأثير الإيجابي على المجتمعات. وتعتبر الاستدامة محوراً رئيسياً هذا العام في الإمارات، وركيزة أساسية في استراتيجية مركز دبي للسلع المتعددة، ولهذا فقد حرصت النسخة الأولى من البرنامج على اختيار أفضل الشركات التي يمكنها المساهمة في مواجهة المشاكل الاجتماعية والبيئية الملحّة في عالمنا المعاصر من بين 15 مشروعاً مشاركاً في البرنامج.

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