النسخة 33 من مهرجان رمضان الشارقة تنطلق اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

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تنطلق اليوم فعاليات مهرجان رمضان الشارقة 2023، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة بنسخته الـ33 بمختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، ويستمر حتى 25 أبريل تحت شعار «رمضان وياكم أحلى».

وسيكون سكان وزوار الشارقة على مدار 35 يوماً من داخل الدولة ومختلف أنحاء العالم على موعد مع العديد من الفعاليات الترفيهية، وتجارب التسوق الرائعة، والعروض الترويجية المذهلة والجوائز القيّمة، فضلاً عن الخصومات الكبرى وباقات الفنادق والوجهات الترفيهية الرائعة.

وبإمكان المتسوقين الاستمتاع بتشكيلة مختارة من الصفقات والعروض التي تقدمها مئات العلامات التجارية في مراكز التسوق المنتشرة بالإمارة، حيث تقدم تخفيضات تتراوح نسبتها ما بين 25 و75 %، كما ستوفر أبرز العلامات التجارية العالمية تخفيضات لا تقبل المنافسة، وستمنح العملاء فرصة الحصول على صفقات غير مسبوقة في مراكز ووجهات التسوق في الشارقة.

كما يقدم المهرجان، الذي يقام بالتعاون مع عدد من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية المحلية وبدعم ومساندة من إدارات مراكز التسوق والأسواق المركزية والمحال التجارية المتخصصة، عدداً من التجارب الاستثنائية والفعاليات التي تجسد روحانية الشهر الفضيل.

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