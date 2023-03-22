«أمازون» تتوسع بالإمارات بافتتاح مستودع في «دبي الجنوب»

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هلال المري وخليفة الزفين وأحمد محبوب مصبح ورونالدو مشحور وشخصيات خلال الافتتاح | من المصدر

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دبي - البيان

افتتحت شركة أمازون أحدث مستودع لها بالإمارات في دبي الجنوب، وذلك بحضور خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وهلال المري المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وأحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، ومحسن أحمد المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، ومحمد شاعل السعدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة. وتفقد الحضور المستودع برفقة رونالدو مشحور نائب رئيس أمازون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبراشانت ساران الرئيس التنفيذي للعمليات وزينة القيسي الرئيس التنفيذي للسياسات العامة والعلاقات الحكومية لدى الشركة.

وتبلغ سعة المستودع الجديد 2.1 مليون قدم مكعب، مما يزيد سعة التخزين في مستودعات أمازون في دولة الإمارات بنسبة 70 %. ويأتي افتتاح المنشأة بالتزامن مع استعداد الشركة لتلبية الطلب المتزايد من العملاء خلال شهر رمضان المبارك، وتوفير مجموعة واسعة من المنتجات، بما فيها الإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، والمواد الغذائية، ومنتجات الأزياء، والكتب، وغيرها من الفئات. ويتألف المستودع الجديد من 5 طوابق، فيما تبلغ مساحته أكثر من 350 ألف قدم مربع، وجهز بحلول تقنية مبتكرة للعمليات اللوجستية، مع معدات نقل متطورة تغطي مسافة ما يقارب الثلاثة كيلومترات.

ودعماً لرؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد رقمي ومتنوع، ستوفر سعة التخزين المعززة لرواد الأعمال وشركاء البيع والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لدى أمازون إمكانية الاستفادة من الخبرات اللوجستية عالمية المستوى والتكنولوجيا الحديثة التي تمتلكها الشركة. كانت الشركة أعلنت أخيراً التزامها باستضافة 100 ألف شركة، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، على موقع أمازون في الإمارات Amazon.ae بحلول عام 2026، دعماً لأجندة دبي الاقتصادية D33.

ويقع المستودع في المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب. وتنقسم المنطقة اللوجستية إلى مناطق متعددة لتسهيل التوزيع، بما في ذلك منطقة الشحن؛ و«إي.زي.دبي»، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في دبي الجنوب؛ ومنطقة لوجستية تعاقدية. وقال خليفة الزفين: «نرحب بشركة أمازون التي تفتتح مستودعها الثاني في المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، إذ إن استضافة شركة عالمية في قطاع التجارة الإلكترونية مثل أمازون التي تمضي بخطى ثابتة في توسيع عملياتها وتعزيز استثماراتها في الإمارات العربية المتحدة تجعلنا أكثر قرباً من تحقيق مهمتنا المتمثلة في تحفيز النمو الاقتصادي للدولة».

وقال هلال: «وضعت القيادة الرشيدة خريطة طريق واضحة للنمو الاقتصادي في دبي للعقد المقبل، وذلك من خلال الاستفادة من البنية التحتية المتطورة وكذلك الشبكة اللوجستية العالمية التي تتمتع بها المدينة، والتي تسهم في تعزيز نمو الأعمال، وتوفير مزايا تنافسية وأيضاً فرصاً أكثر وأسرع للنمو والتوسع للشركات المحلية والعالمية، وذلك بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لأجندة دبي الاقتصادية D33. ونرحب بالتوسع المستمر لأمازون في المدينة، مؤكدين دورها المهم والمحفز لتعزيز التنمية الاقتصادية التي ترتكز على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا واستقطاب وتمكين الموهوبين».

وقال أحمد محبوب مصبح: «أصبحت دبي مركزاً إقليمياً ودولياً رئيسياً لشركات التجارة الإلكترونية العالمية الكبرى، حيث توفر الإمارة لهذه الشركات أفضل مستوى من البنية التحتية والقدرات اللوجستية لحركة التجارة، ما مكنها من أن تصبح منطلقاً رئيسياً للتجارة الإلكترونية إلى كل أنحاء العالم، ويأتي إطلاق مركز الشحن الجديد لشركة أمازون في دبي الجنوب ليمثل إنجازاً آخراً في سجل الإنجازات التي تحققها دبي على طريق الوصول إلى الصدارة العالمية في التجارة الإلكترونية عبر الحدود».

وقال رونالدو مشحور: «لهذه المستودعات تأثير مضاعف على جميع جوانب الاقتصاد. وفي الوقت نفسه، نحن نحرص على مواصلة الاستثمار في بناء قدرات ومهارات المواهب في دولة الإمارات، وتوفير مسارات وظيفية متنوعة في بيئة عمل رائدة على مستوى القطاع. وتضم شبكة عمليات أمازون في الإمارات حالياً 3 مستودعات، و3 مراكز لفرز الشحنات، و8 محطات توصيل، إلى جانب شبكة كبيرة من شركاء خدمة التوصيل من الشركات الصغيرة والمتوسطة».

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