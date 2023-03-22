حلول للأمن السيبراني من «دو» في «جيسيك جلوبال 2023»

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مشاركتها الناجحة في معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات «جيسيك جلوبال 2023»، الذي أقيم في دبي تحت شعار «تواصل العقول، تعزيز المرونة السيبرانية»، وذلك بمشاركة واسعة من الجهات المعنية في مجال أمن المعلومات.

وحظيت مشاركة دو في المعرض - كشريك استراتيجي للحدث - باهتمام واسع من جانب الضيوف والزوار من خلال عرضها لمحفظة متنوعة من أحدث تقنيات الأمن السيبراني المخصصة للهيئات الحكومية والمؤسسات الكبيرة.

وقال جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (بالإنابة) في دو: في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها التقنيات الحديثة والمتقدمة، يمكننا العمل على بناء أساس جديد للجيل القادم من أنظمة الأمن السيبراني الأكثر ذكاءً، والتي يمكن أن تجعل تجارب المستخدمين أكثر أماناً. ويُعد «جيسيك 2023» حدثاً بارزاً على مستوى القطاع، وكنا حريصين على المشاركة فيه انطلاقاً من سعينا لتعزيز تعاوننا وتبادل الأفكار والرؤى مع الخبراء والعملاء حول أحدث التوجهات وسُبُل تحصين المنظومات الرقمية. وقد وفر لنا الحدث منصة متميزة لاستكشاف الأفكار الجديدة والحلول المبتكرة التي يمكن أن تساعد في مواجهة التحديات المستمرة والمتطورة في مجال الأمن السيبراني. وتسهم مثل هذه الجهود التعاونية في تمهيد الطريق نحو تطوير منظومات رقمية أكثر أماناً ومرونة للأفراد والشركات والحكومات على حدٍ سواء.

وتُعد دو شريكاً مؤسساً في البرنامج الوطني لتصدي الثغرات Bug Bounty، الذي يهدف إلى تعزيز أنظمة الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وترسيخ مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، فضلاً على تعزيز مشاركة أفراد المجتمع ومؤسسات القطاعين العام والخاص في حماية البنية التحتية الرقمية في الدولة. وتجمع دو في إطار هذا البرنامج مجتمعاً من خبراء الاختراق الإلكتروني وتصدي الثغرات ومتخصصي أمن المعلومات وموظفي الجهات الحكومية وتوفر لهم الأدوات والقدرات الرقمية للمساعدة في ابتكار حلول جديدة للتصدي للتهديدات في الفضاء الإلكتروني.

وبهدف دعم البرنامج وتعزيز مفاهيم الاختراق الأخلاقي، أطلقت دو تحدياً فريداً من نوعه يتطلب من اللاعبين حل مجموعة من الألغاز المتعلقة بالاختراق الأخلاقي.

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