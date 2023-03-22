«بريسايت» تستخدم عوائد طرحها للتوسع محلياً ودولياً

المصدر: أبوظبي - وام

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قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة «بريسايت» لحلول الذكاء الاصطناعي، التابعة لمجموعة «جي 42»، إن الشركة لديها استراتيجية نمو طموحة سيتم دعمها من خلال العوائد المقرر جمعها عبر الطرح العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأضاف توماس، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الاستراتيجية تركز على 3 محاور رئيسية، أولها التوسع الدولي من خلال الاستحواذ على حصة كبيرة من السوق الدولية، من خلال إنشاء قنوات فعالية بقصد دخول هذه الأسواق، مشيراً إلى أن الشركة أبرمت خلال الأشهر الماضية اتفاقيات مع عدة جهات دولية، حيث تشمل مشاريعها وعقودها حالياً 14 دولة في 3 قارات، مع إمكانات كبيرة لمزيد من التوسع والنمو.

وأوضح توماس أن المحور الثاني يرتكز على النمو غير العضوي، حيث تتوقع الشركة ضخ استثمارات كبيرة في مجالاتها الأساسية التي تشمل تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز محفظة منتجاتها وقدراتها التقنية، بينما يركز المحور الثالث على الأبحاث والتطوير والتي تعد عنصراً أساسياً في مسيرة نجاح الشركة وحضورها المتنامي.

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