صفقات متوقعة لتعزيز صادرات شركات دبي إلى قيرغيزستان

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت البعثة التجارية لغرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعاليات زيارة بعثتها إلى أسواق آسيا الوسطى، بتنظيم منتدى أعمال في بيشكيك عاصمة قيرغيزستان، والتنسيق لأكثر من 100 اجتماع عمل ثنائي بين الشركات المشاركة في بعثتها ونظرائها في قيرغيزستان. وهناك صفقات مشتركة متوقعة قد ترى النور قريباً لتعزيز صادرات شركات دبي واستثماراتها في قيرغيزستان.

وجاء تنظيم غرفة دبي العالمية للبعثة التجارية ضمن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، التي أطلقتها بهدف دعم توسع أعضاء الغرفة وشركات الإمارة في الأسواق الخارجية. وخلال كلمة ألقاها خلال منتدى الأعمال الذي حضره 150 مشاركاً، قال محمد لوتاه، مدير عام غرف دبي: الشراكات الاقتصادية هي الطريق الأمثل للتنمية المستدامة، وسوق قيرغيزستان من الأسواق التي توفر فرصاً هائلة غير مستغلة لشركات دبي في مختلف المجالات. وتجمع قيرغيزستان ودبي علاقات تجارية ثنائية متنامية، لكنّ هناك فرصاً لتحسينها دائماً، فعلى سبيل المثال تنحصر قائمة صادراتنا إلى قيرغيزستان في الإلكترونيات والتبغ والمركبات، بينما تتوفر حالياً فرص استثمارية واعدة في قطاعات الزراعة والمعادن والسياحة والبناء، وغيرها من القطاعات الأخرى.

شركات مسجلة

ولفت لوتاه إلى أن عدد شركات قيرغيزستان المسجلة في عضوية الغرفة ارتفع بنسبة تبلغ حوالي 115 % خلال الفترة 2016 - 2022، حيث ارتفع عددها من 93 شركة في نهاية عام 2016 إلى 200 شركة مع نهاية عام 2022، مؤكداً الحاجة إلى تعزيز صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى قيرغزستان، التي ما زالت دون مستوى الطموحات ولم تتخطَّ 78 مليون درهم مع نهاية 2022.

وقال الدكتور محمد العريقي، سفير دولة الإمارات غير المقيم لدى جمهورية قيرغيزستان، إن الإمارات هي الشريك التجاري الرئيسي لقيرغيزستان في منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين شهدت تطوراً منذ زيارة صادر جباروف، رئيس قيرغيزستان، إلى دولة الإمارات العام الماضي، ولقائه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، معتبراً أن منتدى الأعمال الذي تنظمه غرفة دبي العالمية هو امتداد طبيعي ومنطقي لكل الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وقيرغيزستان.

تبادل تجاري

وقال تيمير سارييف، رئيس غرفة تجارة وصناعة قيرغيزستان، إن تجارة بلاده مع الإمارات بلغت 125 مليون دولار أمريكي في عام 2022، محققة نسبة نمو بلغت 80 % مقارنة بعام 2021، في حين بلغت صادرات قيرغيزستان إلى الإمارات 101 مليون دولار في 2022، بنسبة نمو بلغت 84 % مقارنة بقيمتها في عام 2021، مشيراً إلى أن واردات قيرغيزستان من الإمارات بلغت قيمتها 25 مليون دولار في 2022، بنسبة نمو بلغت 66 % مقارنة بقيمتها في عام 2021.

وأشار إلى أن تنظيم المنتدى يشكل عاملاً محفزاً وداعماً لعلاقات التعاون المشتركة بين البلدين، لافتاً إلى وجود فرص واعدة لتعزيز صادرات قيرغيزستان من العسل واللحوم إلى دولة الإمارات.

وأقيمت جلسة نقاشية خلال المنتدى ضمت عدداً من المسؤولين والخبراء في مجالات الجمارك والخدمات اللوجستية والمصرفية في قيرغيزستان، حيث استعرض المتحدثون مزايا وفوائد ممارسة الأعمال في قيرغيزستان، مع الإجابة عن كل استفسارات ممثلي شركات دبي، أعقبها تنظيم اجتماعات أعمال ثنائية، وقام الأعضاء بزيارات ميدانية عملية إلى عدد من مقار الشركات.

وتشمل القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تمثلها الشركات المشاركة بالبعثة التجارية مواد البناء، والتجارة الإلكترونية، والمجالات البيئية والكهربائية، والأزياء والملابس، والمناطق الحرة، وأثاث المنازل والفنادق، والضيافة، والمعدات والتجهيزات الطبية، والعطور والصابون ومستحضرات التجميل، والمنتجات الدوائية، والطاقة المتجددة، وأصول التجزئة، والطباعة الأمنية، والشحن البحري والخدمات اللوجستية، إضافة إلى السلع الاستهلاكية سريعة التداول.

فرص استثمارية

وتتمتع جمهورية قيرغيزستان بظروف مناخية مثالية، والعديد من الأنهار الكبيرة والمتوسطة الحجم التي تساعد على زراعة المحاصيل الزراعية المعززة بمنتجات عضوية طبيعية، ما يشكل فرصاً استثمارية كبيرة لشركات دبي للاستثمار في أعمال إنتاج وتصنيع المشمش والفاصوليا والخوخ والتفاح، حيث تعد قيرغيزستان من أكبر مصدريها في العالم، فضلاً عن المنتجات الغذائية العضوية .

وتشمل القطاعات الأخرى ذات الفرص الواعدة السياحة والتمويل، إذ يمكن للمستثمرين تطوير مرافق سياحية متميزة في وجهة المنتجعات الشهيرة ببحيرة إيسيك كول. ويسجل الطلب على الخدمات المصرفية المتقدمة ارتفاعاً ملحوظاً. وهناك حاجة لتطوير أدوات مالية جديدة لزيادة دخل البنوك التجارية وطلب كبير على خدمات التقنيات المالية والتأمين والتحويلات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز