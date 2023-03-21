مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار يؤسس مقره الأوروبي في إسبانيا

المصدر: غرناطة - وام

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أعلنت الحكومة الإسبانية ممثلة بوزارة الشؤون الاقتصادية والتحول الرقمي عن توقيع اتفاقية مع مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار، المركز المستقل والمتخصص في مجال الأبحاث الأساسية والتطبيقية لعلوم البيانات والحوسبة، والذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، لافتتاح المقر الأوروبي للمختبر في إسبانيا.

وبموجب الاتفاقية، سيطلق مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار خمسة برامج بحثية بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية الإسبانية بهدف تأسيس شبكة قادرة على تعزيز التعاون العلمي المتبادل بين إسبانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقع الاتفاقية من الطرفين كل من، كارمي أرتيغاس، وزيرة الدولة لشؤون الرقمنة والذكاء الاصطناعي في إسبانيا، والدكتور هورست سايمن، مدير مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار، خلال حفل رسمي أقيم في القصر الملكي في سانتو دومينغو بغرناطة. وقالت كارمي أرتيغاس: «نحتفل اليوم بتحول إسبانيا إلى مركز رائد لاستقطاب المواهب والاستثمار على المستوى الدولي وليس من داخل أوروبا فقط. وإن افتتاح المقر الأوروبي لمختبر جهاز أبوظبي للاستثمار في إسبانيا يعكس ثقة والتزام كبرى الشركات والمراكز البحثية تجاه بلادنا. وتشكل هذه الخطوة المهمة إنجازاً جديداً ضمن استراتيجيتنا الوطنية للذكاء الاصطناعي وبرنامج «المركز الإسباني لمواهب الذكاء الاصطناعي» (سبين تالنت هاب)، والتي نعمل من خلالها على تطوير منظومة تقنية مبتكرة ومتطورة قائمة على الذكاء الاصطناعي، وعلى مبادئ الاستدامة وحوسبة البيانات والتقنيات العصبية، لنتحول إلى مركز عالمي رائد في هذه المجالات».

وتعكس هذه الاتفاقية رؤية وتطلعات مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار تجاه إسبانيا كواحدة من المراكز الرائدة في مجال التحول الرقمي على مستوى العالم، وكشريك في مجالات رئيسية مهمة مثل الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والأتمتة وتعزيز التنافسية الصناعية، وذلك من خلال تطوير البرامج البحثية المتخصصة ذات الفوائد الثقافية والاجتماعية المهمة.

من جانبه، قال الدكتور هورست سايمن خلال مراسم التوقيع: «تأسس مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار لمعالجة بعض من أكثر المشكلات إلحاحاً حول العالم من خلال دراسة البيانات وعلوم الحوسبة، ويُشكل التعاون والعمل المشترك جوهر وأساس هذا الهدف الطموح، حيث سنتمكن من خلال العمل المشترك مع مختلف المنظمات الرائدة حول العالم من دعم الابتكارات العلمية من خلال تحليل ومعالجة كميات متزايدة من البيانات المعقدة في جميع التخصصات محل الدراسة. ونحن متحمسون بهذه الشراكة مع الحكومة الإسبانية، وبافتتاح مقرنا الأوروبي الجديد في إسبانيا وإطلاق مشاريع بحثية مهمة بالتعاون مع عدد من المؤسسات البحثية الرائدة بإسبانيا».

وسيقوم المختبر بإطلاق خمسة برامج بحثية بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية في إسبانيا بدءاً من جامعة غرناطة، والتي ستعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير، والأتمتة الموثوقة.

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