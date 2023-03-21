إطلاق مجلس جمارك أبوظبي للشباب

المصدر: أبوظبي- البيان

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أطلقت الإدارة العامة «مجلس جمارك أبوظبي للشباب» لتوجيه طاقات الشباب وتمكينها ودعمها في مختلف القطاعات. ويهدف المجلس إلى استثمار طاقات وإمكانيات الشباب المواطنين بجمارك أبوظبي في تطوير العمل الجمركي، وتمكينهم في الإدارة من خلال الاستماع إلى أفكارهم وآرائهم وتزويدهم بالأدوات لاستشراف المستقبل في مختلف القطاعات، وخلق نماذج وطنية جمركية واقتصادية قادرة على قيادة المستقبل وفقاً للمبادئ والمعايير العالمية.

وتم تشكيل مجلس جمارك أبوظبي للشباب من 11 عضواً، هم محمد البلوشي رئيساً، ومريم مطر آل علي نائباً للرئيس، وعضوية سعيد الهاجري، ومانع الحوسني، وأحمد الشرياني، وعمر الحمادي، وحمده السميطي، ومي البوعينين، وميرة الشحي، وعبدالله الأحبابي، وفاطمة النعيمي.

وقال راشد المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي إن حكومة دولة الإمارات أولت قطاع الشباب اهتماماً كبيراً في جعله ضمن أولوياتها، وآمنت بأنهم رهان المستقبل في مسيرة التنمية المستدامة، حيث وفرت لهم كافة الدعم والإمكانيات لتمكينهم في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن إنشاء مجلس جمارك أبوظبي للشباب الذي تشكل من مختلف القطاعات والإدارات والمراكز الجمركية وفق معايير واضحة وطموحة، جاء لتعزيز دور الشباب بما يخدم الأهداف الوطنية والتنموية للدولة ويدعم تطلعات وأهداف الإدارة العامة للجمارك لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية بأن تكون هيئة جمركية عالمية تقود التغيير سعياً لتعزيز الأمن وتسهيل التجارة وتقديم خدمات متميزة.

وأضاف إن ضمان مستقبل مشرق مرهون بقدرة الشباب المتسلح بالخبرة العلمية والعملية على استكمال مسيرة التطوير والبناء، والمرتبطة بتمكينهم من المشاركة في وضع التصورات التنموية، وتشجيعهم على تطوير المبادرات والمشاريع والخدمات، والمشاركة في استشراف المستقبل لمواجهة التحديات المحلية والعالمية لضمان تحقيق سعادة المجتمع وازدهار اقتصاده، إذ يمثل مجلس جمارك أبوظبي للشباب خطوة هامة لتعزيز الاستثمار الأمثل في الطاقات الشابة، تحقيقاً لأجندة مئوية الإمارات 2071، والأجندة الوطنية للشباب، ودعماً لاستراتيجية جمارك أبوظبي الهادفة إلى تعزيز فاعلية تخطيط رأس المال البشري وتحسين مستوى القدرات والإنتاجية وتعزيز الثقافة والتناغم الوظيفي بما يدعم تحقيق القيم المؤسسية.

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