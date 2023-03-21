573.7 مليون جهاز منزلي ذكي مستخدم في 2026

المصدر: دبي - البيان

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كشفت استطلاع أجرته كاسبرسكي مؤخراً، عن وجود فجوة تتعلق بالأشخاص الذين يتحملون عادةً مسؤولية صيانة الأجهزة الذكية وشرائها في المنزل. وتبيّن أن 72% من الرجال يقومون بتركيب الأجهزة الذكية في منازلهم، بينما يقوم أقل من نصف النساء، (تحديداً 47%) بهذا العمل.

ووفق أبحاث السوق الرقمية، يتوقع أن يصل عدد المنازل التي تحتوي على أجهزة منزلية ذكية قيد الاستخدام إلى 573.7 مليون مستخدم في 2026، في حين تشير التوقعات إلى أن نسبة انتشارها في المنازل ستصل إلى 25.0% في نفس العام.

وتعكس نتائج الاستطلاع الذي أجرته كاسبرسكي أن الرجال هم الذين يتولّون مهمة العناية بالأجهزة الذكية لعائلاتهم في الكثير من الأحيان، بما في ذلك أيضاً عند الحاجة إلى ضبط إعدادات شبكة «واي فاي» على جهاز التوجيه المنزلي، أو عند إضافة أجهزة جديدة إلى الشبكة. ويقوم معظم الرجال (75%) بذلك عادة، في حين تصل نسبة النساء اللواتي يقمن بهذه المهمة إلى 50% فقط.

وينطبق الأمر ذاته عندما يتعلق بتثبيت البرامج والتطبيقات على أجهزة الكمبيوتر، حيث تبيّن أن 72% من الرجال يتحملون مسؤولية ذلك، بينما تصل نسبة النساء إلى 47%.

ويتغير الاتجاه عندما يتعلق الأمر بعادات الأطفال الرقمية، إذ تُظهر بيانات الاستطلاع أن الوالدين يبديان نفس القدر من الاستعداد للتحكم في الوقت الذي يقضيه أطفالهم على الأجهزة. وتبين تحديداً أن 67% من الرجال و 54% من النساء يشاركون في رقابة الوقت المستغرق من جانب صغارهم على الأجهزة.

وقالت مارينا تيتوفا، نائب الرئيس لشؤون تسويق المنتجات الاستهلاكية في كاسبرسكي: «يمكن الاستعانة بالأجهزة والحلول المنزلية الذكية من أجل تحسين المهام اليومية للأفراد وتسهيلها إلى حد كبير. ويكون بمقدور كل عائلة أن تقرّر بنفسها طريقة توزيع الأدوار الملائمة لظروفها. ومع ذلك، تتمثّل الفكرة الأساسية في إتاحة الأجهزة الذكية والحلول الأمنية الحديثة للجميع، بغض النظر عن الجنس والعمر».

ويقدم خبراء كاسبرسكي النصائح التالية للحفاظ على حماية جميع الأجهزة الذكية وضمان أمنها:

• يعتبر شراء أجهزة منزلية ذكية مستعملة من الممارسات غير الآمنة، إذ يحتمل قيام المالكين السابقين بتعديل برامجهم الثابتة أو الدائمة، ما قد يمنح المهاجم عن بُعد إمكانية التحكم الكامل في منظومات المنازل الذكية للمستخدمين.

• عدم نسيان تغيير كلمة المرور الافتراضية، ويتعيّن استخدام كلمة قوية ومعقّدة وتحديثها بانتظام.

• الحفاظ على أمن شبكتك عن طريق حماية خصوصيّة الأرقام التسلسلية، وعناوين بروتوكول الإنترنت والمعلومات الحساسة الأخرى، مع الحرص على عدم مشاركة أجهزة المستخدمين الذكية على الشبكات الاجتماعية.

• الاستعانة بأحد الحلول الأمنية الموثوقة أيضاً، لدورها المفيد جداً في تأمين نظام المنزل الذكي وحمايته بالكامل.

• بعد اتخاذ قرار بشأن شراء تطبيق أو جهاز معين، ينبغي التأكد من الاطلاع الدائم على التحديثات، واكتشاف الثغرات الأمنية، مع ضرورة تثبيت جميع التحديثات التي يصدرها المطوّرون في الوقت المناسب.

وكانت كاسبرسكي قد كلفت وكالة «آرلينغتون ريسرتش» لإجراء بحث كمّـي عبر الإنترنت، وشارك به 21,645 شخصاً من مالكي الأجهزة المنزلية الذكية في 21 دولة، وهي: الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والصين والمكسيك والبرازيل وتشيلي وروسيا وتركيا وفرنسا وهولندا والبرتغال والهند وإندونيسيا والفلبين وبيرو وجنوب إفريقيا، إضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

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