القرية العالمية تدعو ضيوفها للاستمتاع بروائع رمضان في مجلس العالم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن فتح البوابة الإلكترونية الخاصة بالحجوزات في مجلس العالم، الذي ينطلق في أول أيام شهر رمضان المبارك ويستمر حتى نهاية الموسم الحالي في 29 أبريل 2023.

يوفّر مجلس العالم في القرية العالمية تجربة رمضانية أكثر روعة للعائلات والأصدقاء حتى يستمتعوا بزيارتهم خلال الشهر الفضيل. ويمكن للضيوف طلب وجبات الإفطار أو السحور من القائمة الغنية التي يقدمها المجلس، أو حتى الاستمتاع بتناول أطعمتهم المفضلة من أي من منافذ المأكولات والمشروبات التي تزيد على 250 منفذاً منتشرة في جميع أنحاء القرية العالمية.

تبدأ الحجوزات في مجلس العالم من 75 درهماً للساعة، مع توفر حجز «البريميوم» مقابل 100 درهم للساعة. يكون الحجز لمدة ساعتين كحد أدنى، ويشمل خصماً بقيمة 50 درهماً للحجز الواحد على فاتورة الطعام الذي يتم طلبه من مجلس العالم.

وسيستضيف مجلس العالم باقة من العروض والفعاليات الرمضانية التي تشمل العزف على العود والقانون والقيثارة والتشيلو. كما يمكن للضيوف الاستمتاع بعروض التنورة ولاعب حركات الخفّة المتجولة، بالإضافة إلى تمكنهم من استئجار ألعاب لوحيّة وورقية متنوعة للاستمتاع بها في المجلس مثل لوح الكيرم التقليدي و«أونو» و«جاكارو» والشطرنج وطاولة الزهر أو حتى شراء ورق اللعب الخاص بالقرية العالمية.

تتطلع القرية العالمية للترحيب بضيوفها في مجلس العالم، الذي ينطلق في أول أيام شهر رمضان المبارك، للاستمتاع مع عائلاتهم وأصدقائهم بروائع رمضانية مميزة على الإفطار والسحور.

يمكن الحجز في مجلس العالم من خلال الموقع الإلكتروني: www.globalvillage.ae أو من خلال تطبيق القرية العالمية للهواتف الذكية اعتباراً من 20 مارس 2023.

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