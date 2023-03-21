«إيمان» تطلق «اكسفورد جاردنز» في دبي هيلز بـ 200 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «إيمان للتطوير العقاري»، المطور الرائد للمشاريع السكنية الفاخرة ومقرها دبي، عن الإطلاق الناجح لمشروع «اكسفورد جاردنز»، الذي يعد مجتمعاً عصرياً يدمج بسلاسة أسلوب المعيشة المعاصرة مع الطبيعة.

وأعلنت الشركة أيضاً عن بيع جميع وحدات المشروع في دبي هيلز بالكامل، ومن المقرر إنجاز أعمال المشروع الذي يضم 238 وحدة بحلول مارس 2025. وجرت مراسم التدشين الرسمي للمشروع بتاريخ 14 مارس الجاري في مكتب الشركة الكائن في مجمع هيلز بزنس بارك، بدبي هيلز.

وبهذه المناسبة، قال إسماعيل مارفاني، مدير «إيمان للتطوير العقاري»: «نعرب عن سعادتنا للاستجابة المذهلة التي يحظى بها إطلاق مشروع «اكسفورد جاردنز»، الذي يعد شهادة على التزامنا بتوفير مساحات معيشة استثنائية تفي بالاحتياجات المتنامية لعملائنا المميزين. يرسخ نجاح هذا المشروع مكانة شركة «إيمان» كمطور رائد للمشاريع السكنية الفاخرة في دبي. ونتطلع الآن قدماً لتسليم المشروع في الموعد المحدد، ونحن على ثقة بأن القاطنين سينعمون بتجربة مزيج مثالي من المعيشة العصرية والبيئة الطبيعية المحيطة التي يزخر بها اكسفورد جاردنز».

ويمتد «اكسفورد جاردنز» على مساحة أكثر من 165.000 قدم مربع، مع تخصيص 60.000 قدم مربع للمرافق الترفيهية والخدمية المتنوعة لتلبية الأذواق المختلفة للقاطنين. وصمم المجمع لاحتضان باقة متنوعة من مساحات المعيشة التي تتناسب مع متطلبات مختلف المشترين. وتبدأ أسعار الوحدات من 535 ألف درهم لوحدات الاستوديو (400 - 450 قدماً مربعاً)، و790 ألف درهم للشقق المؤلفة من غرفة نوم واحدة (650 – 800 قدم مربع)، و1.1 مليون درهم للشقق من غرفتي نوم (1200 – 1600 قدم مربع).

وأضاف «مارفاني»: «مع تنامي الطلب على مساحات المعيشة الراقية، نهدف إلى تزويد القاطنين بمنازل تتميز بمرافق ترفيهية عصرية وتصاميم استثنائية ومستويات لا تضاهى من الراحة. إن التزامنا بالجودة ورضا العملاء يدفعنا إلى مواصلة الابتكار وتجاوز التوقعات. نحن نؤمن أن مشروعنا الجديد سيتيح لعملائنا الاستمتاع بأنماط حياة فريدة من نوعها لسنوات عدة مقبلة».

صمم المشروع ليفي باحتياجات السكان من ثقافات وخلفيات متنوعة بفضل وسائل الراحة الراقية التي يتميز بها، بما في ذلك حمام سباحة على السطح، ونادي رياضي، واستوديو مخصص لليوغا، ومنطقة لعب للأطفال، وجاكوزي، ومحطات لشحن السيارات الكهربائية وغيرها من المزايا الأخرى. ويسلط نجاح المشروع الضوء على التزام «إيمان للتطوير العقاري» بتطوير مساحة معيشة ذات جودة عالية تتجاوز تطلعات المشترين العصريين.

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