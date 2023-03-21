غلفتينر الإماراتية تحصل على جائزة السلامة الدولية من مجلس السلامة البريطاني

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فازت شركة غلفتينر، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية، بجائزة السلامة الدولية من مجلس السلامة البريطاني، وذلك تقديراً لالتزامها بالحفاظ على عمالها وأماكن العمل بصحة وأمان خلال عام 2022. وقد حققت شركة غلفتينر الإماراتية إنجازات مهمة في مجال السلامة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بما في ذلك تحقيق أكثر من مليون ساعة عمل من دون وقوع حوادث ضياع الوقت.

وفي عامها الخامس والستين، تكرم جوائز السلامة الدولية وتحتفي بالمنظمات في جميع أنحاء العالم، كما تُكرم المنظمات الملتزمة بالرفاهية والصحة العقلية في العمل، وخلال السنة التقويمية الماضية، أظهرت بما يرضي القضاة المستقلين في البرنامج التزامها بمنع إصابات مكان العمل واعتلال الصحة المرتبط بالعمل.

وعلى ضوء تسلم دان رايت، رئيس العمليات التشغيلي في شركة غلفتينر، الجائزة، علق قائلاً: «ستظل صحة وسلامة موظفينا على رأس أولوياتنا دائماً، وتؤكد هذه الجائزة نجاحنا والتزامنا بضمان أن تظل غلفتينر واحدة من أكثر أماكن العمل أماناً في العالم».

ومن جانبه، هنأ مايك روبنسون، الرئيس التنفيذي لمجلس السلامة البريطاني، شركة غلفتينر على نجاحها في الفوز بجائزة السلامة الدولية 2023، مضيفاً: «يثني مجلس السلامة البريطاني على شركة غلفتينر لإنجازاتها، وتأتي هذه الجائزة تقديراً لالتزامهم وعملهم الجاد للحفاظ على موظفيهم وأماكن العمل خالية من الإصابات».

ولفت إلى أن رؤية مجلس السلامة البريطاني تتمثل في عدم إصابة أي شخص أو إصابة أي شخص بالمرض أثناء عمله - في أي مكان في العالم، ويتطلب تحقيق ذلك أكثر من الامتثال للتشريعات، وهذا يعني الأشخاص الملتزمين ليس فقط بالصحة والسلامة، بل أيضاً أكثر فأكثر الرفاهية في مكان العمل وإجبار الآخرين على أن يحذو حذوها.

وخلال العام الماضي، أجرى فريق إدارة شركة غلفتينر أكثر من 14000 ساعة من التدريب، بما في ذلك التدريب لتجديد المعلومات، وتحديثات الصحة والسلامة والبيئة، والإسعافات الأولية والتدريب على مكافحة الحرائق، بالإضافة إلى ذلك، نفذت فرق الإدارة أكثر من 175 مسيرة للسلامة والتفتيش اليومي، وعملت بلا كلل لضمان سلامة ورفاهية جميع الموظفين والزوار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز