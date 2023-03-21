كيو القابضة تدعم برامج المسؤولية الاجتماعية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكدت مجموعة كيو القابضة على دورها المؤسسي ومسؤوليتها الاجتماعية، في خطوة تتزامن مع الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، بافتتاح «مسجد الريم» في جزيرة الريم في العاصمة أبوظبي، الذي يُشكل جزءاً من برامج المسؤولية الاجتماعية للمجموعة تجاه المجتمع المحلي في إمارة أبوظبي، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، ويخدم جمهور المنطقة والمجتمع المحلي في الجزيرة.

ويمتد المسجد على مساحة 3200 متر مربع، في منطقة نجمة في الجزيرة، ويتمتع بقدرة استيعابية تبلغ 1750 من المصلين (1500 رجل و250 سيدة). ويتميز المسجد بطرازه المعماري المبتكر وتصميمه المتين الذي يوحي بالسكينة والروحانية، بالإضافة إلى مئذنته المبتكرة بارتفاع 32 متراً التي تضفي عليه جمالية فريدة وغير مسبوقة.

وقال ماجد عودة، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيو القابضة في تعليقه على افتتاح المسجد: «لطالما جسَّدت المساجد في تراثنا قيمة اجتماعية وفكرية عظيمة تُضاف إلى دورها الديني كبيوت لله تعالى. ويأتي افتتاح مسجد الريم في جزيرة الريم تعبيراً عن التزام كيو القابضة بخدمة المجتمع المحلي في إمارة أبوظبي، ورسالتها الهادفة إلى تقديم خدمات متميزة للجمهور، والمساهمة في تعزيز مكانة أبوظبي وحياة مواطنيها والمقيمين فيها».

ويضمُّ مسجد الريم الجديد مصلى خاصاً بالنساء، وروضة مُلحقة به للعناية بالأطفال، بحيث يمكن للنساء الانصراف إلى العبادة دون قلق على أطفالهن. كما يوفر المسجد مواقف خاصة للسيارات ومرافق خدمية عديدة تجعله علامة معمارية ودينية واجتماعية بارزة في الجزيرة.

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