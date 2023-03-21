"الاتحاد للطيران" تعزز اتفاقيات الشراكة بالرمز مع 6 شركات طيران شريكة

المصدر: وام

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أطلقت الاتحاد للطيران شراكات داخلية متبادلة مع ثلاث شركات طيران جديدة هي الخطوط الجوية الفلبينية، والخطوط الجوية النمساوية، وطيران إيرلينك الجنوب أفريقية، إلى جانب إعادة إطلاق شراكات داخلية مع بيمان بنغلادش واتفاقيات شراكة بالرمز مع طيران سيشل، وطيران "ITA".

وتعني تلك الاتفاقيات مزيدًا من الوجهات ومتابعة الرحلات التي يمكن حجزها عبر تذكرة واحدة على امتداد شبكات خطوط الطيران الشريكة، والقيام بإتمام إجراءات السفر وتسجيل الأمتعة مرة واحدة في وجهة الانطلاق حتى لحظة الوصول للوجهة النهائية واستلام الأمتعة هناك.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران إن من شأن تلك الاتفاقيات الست سواء الداخلية أو المشاركة بالرمز أن تسهل من مسألة السفر أمام الضيوف من مختلف شركات الطيران ذات الصلة.

ومن المقرر أن يتم العمل عبر تلك الاتفاقيات والشراكات الموسعة تدريجيًا على امتداد قنوات البيع التابعة للاتحاد للطيران خلال الأسابيع القادمة.

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