غرفة دبي العالمية تختتم بعثتها التجارية إلى آسيا الوسطى بتنظيم منتدى اقتصادي

المصدر: البيان

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اختتمت البعثة التجارية لغرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعاليات زيارة بعثتها إلى أسواق آسيا الوسطى، بتنظيمها لمنتدى أعمال في بيشكيك عاصمة قيرغيزستان، وتنسيقها لأكثر من 100 اجتماع عمل ثنائي بين الشركات المشاركة في بعثتها ونظرائهم في قيرغيزستان.

وجاء تنظيم غرفة دبي العالمية للبعثة التجارية ضمن مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي"، التي أطلقتها بهدف دعم توسع أعضاء الغرفة وشركات الإمارة في الأسواق الخارجية. وترتكز المبادرة على تشكيل بعثات تجارية متخصصة مؤلفة من شركات الإمارة إلى أسواق عالمية مستهدفة، وتنظيم فعاليات ولقاءات في هذه الأسواق بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.

وتعتبر مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" جزءاً من جهود الغرفة لتحفيز التوسع الدولي لأعضائها نحو أسواق جديدة، وهي استكمال لمبادرة "فرص الأعمال تحت المجهر" التي تركز على توفير منصة لاستعراض الفرص الاستثمارية في هذه الأسواق قبل السفر إليها. وتتكامل المبادرتان مع الأولويات الاستراتيجية للغرف في دعم التوسع الخارجي لأعضاء الغرفة، إلى جانب الإسهام في تحقيق خطة دبي للتجارة الخارجية الهادفة إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 2 تريليون درهم بحلول عام 2026. وتركز غرفة دبي العالمية على دعم توسع 100 شركة من دبي إلى الأسواق العالمية في غضون العامين المقبلين.

وخلال كلمة ألقاها خلال منتدى الأعمال الذي حضره 150 مشارك، أشار محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي قائلاً: "الشراكات الاقتصادية هي الطريق الأمثل للتنمية المستدامة، وسوق قيرغيزستان تعتبر من الأسواق التي توفر فرصاً هائلة غير مستغلة لشركات دبي في مختلف المجالات. وتجمع قيرغيزستان ودبي علاقات تجارية ثنائية متنامية، لكن هناك فرص لتحسينها دائماً، فعلى سبيل المثال تنحصر قائمة صادراتنا إلى قيرغيزستان بالإلكترونيات والتبغ والمركبات، بينما تتوفر حالياً فرصاً استثمارية واعدة في قطاعات الزراعة والمعادن والسياحة والبناء، وغيرها من القطاعات الأخرى".

ولفت لوتاه إلى أن عدد شركات قيرغيزستان المسجلة في عضوية الغرفة ارتفع بنسبة تبلغ حوالي 115% خلال الفترة 2016-2022، حيث ارتفع عددها من 93 شركة في نهاية العام 2016 إلى 200 شركة مع نهاية العام 2022، مؤكداً الحاجة إلى تعزيز صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى قيرغزستان التي ما زالت دون مستوى الطموحات ولم تتخطى 78 مليون درهم مع نهاية 2022.

وتعليقاً على تنظيم منتدى الأعمال، قال سعادة الدكتور محمد سعيد العريقي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة غير المقيم لدى جمهورية قيرغيزستان إن دولة الإمارات هي الشريك التجاري الرئيسي لقيرغيزستان في منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين شهدت تطوراً منذ زيارة فخامة صادر جباروف، رئيس جمهورية قيرغيزستان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في العام الماضي، ولقائه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، معتبراً أن منتدى الأعمال الذي تنظمه غرفة دبي العالمية هو امتداد طبيعي ومنطقي لكل الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية قيرغيزستان.

وأشار سعادته إلى استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP 28"، معتبراً أن المؤتمر يمثل مرحلة فارقة في تاريخ العمل المناخي، ودفعة جديدة للجهود العالمية لمواجهة قضايا التغير المناخي، حيث ستصبح دولة الإمارات ثاني دولة عربية تستضيف مؤتمر المناخ الهام.

وقال معالي تيمير سارييف، رئيس غرفة تجارة وصناعة جمهورية قيرغيزستان إن تجارة بلاده مع دولة الإمارات العربية المتحدة بلغت 125 مليون دولار أمريكي في العام 2022، محققةً نسبة نمو بلغت 80% مقارنة بالعام 2021، في حين بلغت صادرات قيرغيزستان إلى الإمارات 101 مليون دولار أمريكي في العام 2022، بنسبة نمو بلغت 84% مقارنة بقيمتها في العام 2021، مشيراً إلى أن واردات قيرغيزستان من الإمارات بلغت قيمتها 25 مليون دولار أمريكي في 2022، بنسبة نمو بلغت 66% مقارنة بقيمتها في العام 2021.

ولفت رئيس غرفة تجارة وصناعة جمهورية قيرغيزستان إلى أن تنظيم المنتدى يشكل عاملاً محفزاً وداعماً لعلاقات التعاون المشتركة بين البلدين، لافتاً إلى وجود فرص واعدة لتعزيز صادرات قيرعيزستان من العسل واللحوم إلى دولة الإمارات.

وأقيمت جلسة نقاشية خلال المنتدى ضمت عدداً من المسؤولين والخبراء في مجالات الجمارك والخدمات اللوجستية والمصرفية في قرغيزستان، حيث استعرض المتحدثون مزايا وفوائد ممارسة الأعمال في قيرغيزستان، مع الإجابة على كافة استفسارات ممثلي شركات دبي، أعقبها تنظيم اجتماعات أعمال ثنائية بين ممثلي شركات دبي الجانبين، وتوجه الأعضاء في زيارات ميدانية عملية إلى عدد من مقار الشركات.

ونظم منتدى الأعمال بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة جمهورية قيرغيزستان، والوكالة الوطنية للاستثمار، ووزارة الشؤون الخارجية في جمهورية قيرغيزستان.

وتشمل القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تمثلها الشركات المشاركة بالبعثة التجارية كل من مواد البناء، والتجارة الإلكترونية، والمجالات البيئية والكهربائية، والأزياء والملابس، والمناطق الحرة، وأثاث المنازل والفنادق، والضيافة، والمعدات والتجهيزات الطبية، والعطور والصابون ومستحضرات التجميل، والمنتجات الدوائية، والطاقة المتجددة، وأصول التجزئة، والطباعة الأمنية، والشحن البحري والخدمات اللوجستية بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية سريعة التداول.

فرص استثمارية استثنائية في قيرغيزستان

تتمتع جمهورية قيرغيزستان بظروف مناخية مثالية، والعديد من الأنهار الكبيرة والمتوسطة الحجم التي تساعد على زراعة المحاصيل الزراعية المعززة بمنتجات عضوية طبيعية، مما يشكل فرصاً استثمارية كبيرة لشركات دبي للاستثمار في أعمال إنتاج وتصنيع المشمش والفاصوليا والخوخ والتفاح، حيث تعد قيرغيزستان من أكبر مصديريها في العالم، فضلاً عن المنتجات الغذائية العضوية التي يتم تصديرها إلى العديد من دول العالم.

وتشمل القطاعات الأخرى ذات الفرص الاستثمارية الواعدة لأعمال دبي كل من السياحة والتمويل، إذ يمكن للمستثمرين تطوير مرافق سياحية متميزة في وجهة المنتجعات الشهيرة في بحيرة إيسيك كول. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطلب على الخدمات المصرفية المتقدمة في جمهورية قيرغيزستان يسجل ارتفاعاً ملحوظاً. وتظهر البيانات أن المدفوعات غير النقدية نمت بسرعة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية وهناك حاجة لتطوير أدوات مالية جديدة لزيادة دخل البنوك التجارية في قيرغيزستان، في حين أن هناك أيضاً طلب كبير على خدمات التقنيات المالية والتأمين والتحويلات.

وتلتزم غرفة دبي العالمية بتمكين شركات دبي من التوسع بنجاح في الأسواق العالمية، مدعومة بشبكة قوية من المكاتب التمثيلية الخارجية لغرفة دبي العالمية في مختلف أنحاء العالم. وتدعم الغرفة أهداف الإمارة في رفع قيمة تجارة دبي الخارجية من 1.4 تريليون درهم إلى 2 تريليون درهم بحلول العام 2026.

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