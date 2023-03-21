1.7 مليار تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

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سجلت التصرفات العقارية في دبي أمس 1.7 مليار درهم مع 599 مبايعة بقيمة 1.34 مليار درهم، منها 55 مبايعة للأراضي بقيمة 387.22 مليون درهم، و544 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 953.38 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في نخلة جميرا كأهم المبايعات وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل وسجلت 105 مبايعات بقيمة 74 مليون درهم وسجلت الرهونات 268.57 مليون درهم منها 18 رهن أراضٍ بقيمة 86.8 مليون درهم و68 رهونات فلل وشقق بقيمة 181.77 مليون درهم أهمها بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 62 مليون درهم وتم تسجيل 152 هبة بقيمة 118.99 مليون درهم.

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