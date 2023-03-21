32 % نمو أصول 18 بنكاً مدرجاً إلى 3.5 تريليونات

المصدر: أبوظبي - وام

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ارتفعت أصول /‏‏‏ موجودات‏‏‏ البنوك الوطنية المدرجة في أسواق المال المحلية 32 % على أساس سنوي أو 315 مليار درهم العام الماضي.

وزادت أصول البنوك إلى 3 تريليونات و494 ملياراً و155 مليون درهم بنهاية 2022، مقارنة بنحو 3 تريليونات و179 ملياراً و55 مليون درهم خلال 2021.

واستحوذ 11 بنكاً مدرجة في سوق أبوظبي على النصيب الأكبر من الأصول 58.6 % بإجمالي 2 تريليون و49.3 مليار درهم بنهاية 2022، بنمو 12 %. وحازت7 بنوك مدرجة في سوق دبي على 41.3 % من الأصول مع وصولها إلى تريليون و444 ملياراً و846 مليون درهم بنمو 7.2 % .

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