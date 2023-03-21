9.56 مليارات درهم مشتريات الأجانب بسوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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حقق المستثمرون الأجانب غير العرب مشتريات في سوق دبي المالي بقيمة 9.56 مليارات درهم منذ بداية العام الجاري مقابل مبيعات بنحو 9.28 مليارات درهم، بصافي استثمار بلغ 286.42 مليون درهم محصلة شراء، وفق رصد لـ«البيان» استناداً إلى بيانات سوق دبي، وبدعم رئيس من الجاذبية الاستثمارية للسوق وقوة اقتصاد دبي.

ومن المستهدف استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في سوق دبي في العام الجاري.

وتأتي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة في سوق دبي المالي في العام الجاري، في الوقت الذي تتصدر فيه دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ19 عالمياً، من ناحية قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي لعام 2022 والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».

وتهدف استراتيجية سوق دبي المالي الطموح إلى جذب المستثمرين مع توسع السوق في تنويع فئات الأصول عبر تداول العقود الآجلة للنفط والمزيد من العقود الآجلة للأسهم جنباً إلى جنب مع الأسهم وصناديق الاستثمار العقاري وصناديق المؤشرات المتداولة.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية في تداولات أمس، سيولة بأكثر من 1.3 مليار درهم، أولى جلسات الأسبوع، موزعة بواقع 1.08 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و228.87 مليون درهم في سوق دبي المالي، وجرى التداول على 285.7 مليون سهم عبر تنفيذ 17.25 ألف صفقة. وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» منخفضاً 1.086 % عند مستوى 9545.34 نقطة، وتراجع مؤشر سوق دبي 0.15 % إلى مستوى 3344.12 نقطة. وكان أكثر الأسهم ارتفاعاً في سوق دبي، سهم مصرف عجمان 6.14%، مغلقاً عند 1.21 درهم، وبسيولة جاوزت 43.66 مليون درهم، في حين ارتفع سهم أبوظبي الأول 2.41% في سوق أبوظبي، مغلقاً عند 13.62 درهماً، وبسيولة تجاوزت 63.59 مليون درهم.

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