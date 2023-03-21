«إنيا لابس» العالمية شريكاً لمركز كريبتو

المصدر: دبي ـ البيان

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واصل مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، تعزيز محفظة خدماته وحلوله الشاملة بإبرام شراكة مع شركة التكنولوجيا الدولية العملاقة «إنيا لابس»، وستستخدم «إنيا لابس»، بعدما أصبحت شريكاً تقنياً لمنظومة مركز كريبتو، منصة بوبا نيتوورك لتقديم الدعم الفني إلى أعضاء المركز المهتمين بتوسعة أعمالهم في مجال تقنيات «الويب 3»، إلى جانب تقديم برنامج توجيهي ودعم إضافي عبر أكاديمية كريبتو في مركز دبي للسلع المتعددة.

وتأسست «إنيا لابس»على يد فريق من خريجي ومدرّسي جامعة ستانفورد. وتُعدّ مطوراً بارزاً لحلول البنية التحتية اللامركزية وأحد أبرز المساهمين الأساسيين في «بوبا نيتوورك»، وهي منصّة دولية تتيح للعاملين في تقنيات البلوك تشين و«الويب 3» بناء الجيل الجديد من التطبيقات اللامركزية برسوم مخفّضة على التعاملات والبرمجة الحوسبة مع تحقيق مردود أكبر. وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «تمثل قدرة مركز كريبتو في مركز دبي للسلع المتعددة على استقطاب هذه الكوكبة المميّزة من الشركات العاملة في مجال تقنيات «الويب 3» شاهداً حقيقياً على ازدهار منظومتنا. ومن خلال استقطاب منصة «بوبا نيتوورك» بالشراكة مع «إنيا لابس»، فإننا نقدّم لأعضائنا مجموعة جديدة من الموارد التي ستمكّنهم من توسيع نطاق أعمالهم في دبي وخارجها».

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