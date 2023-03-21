تطبيق «الإمارات للتنمية» أفضل منصة رقمية

المصدر: أبوظبي - البيان

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حصل مصرف الإمارات للتنمية، أحد المحركات المالية الرئيسية للتنمية الاقتصادية والتقدم الصناعي في دولة الإمارات، على جائزة «أفضل منصة رقمية لتجربة العملاء» عن تطبيقه الرقمي للخدمات المصرفية للأعمال، وذلك خلال قمة الشرق الأوسط للذكاء الاصطناعي والتحليلات المصرفية.

ويندرج التطبيق في إطار التزام المصرف بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في الدولة، وصُمم بهدف تسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية للشركات وإصدار رقم حساب مصرفي في غضون 48 ساعة. وقد استقطب المصرف 2,094 عميلاً من الشركات منذ إطلاق التطبيق في سبتمبر 2021. كما يقدم التطبيق خدمة تمويل رقمية تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة التقدم بطلب للحصول على تمويلات تصل إلى 5 ملايين درهم مباشرة من خلاله، والحصول على الموافقة أو الرفض في غضون خمسة أيام.

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