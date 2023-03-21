«إنفستوبيا» تستكشف فرص الاقتصاد الجديد

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت منصة الاستثمار العالمية «إنفستوبيا» أن أول فعالية عالمية لها بعد مؤتمرها السنوي للعام 2023 والذي عُقد مؤخراً في أبوظبي، ستكون في ميلانو، عاصمة المال والأعمال في إيطاليا يوم 19 مايو المقبل، حيث تجمع فعالية «إنفستوبيا في أوروبا» شركات إيطالية وأوروبية لاستكشاف فرص الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد.

وأوضحت منصة إنفستوبيا أن هذه الفعالية في أوروبا هي إحدى نتائج مؤتمر إنفستوبيا 2023، حيث تم التوصل إلى اتفاق حولها خلال أعمال المؤتمر، وذلك بالتعاون مع مؤسسة «إي أف جي للاستشارات» المتخصصة في التسويق الاستراتيجي والعملي واستراتيجيات التدويل وتتخذ من ميلانو مقراً لها. وجاء توقيع الاتفاقية بحضور معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ورئيس إنفستوبيا، ووقعها كل من عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، والدكتور جيوفاني بوزيتي رئيس مؤسسة «إي إف جي» للاستشارات.

وستعمل «إنفستوبيا» و«إي أف جي للاستشارات» على تنظيم فعالية «إنفستوبيا في أوروبا» التي تتمحور موضوعاتها الرئيسية حول «مستقبل الشركات العائلية»، و«الاستثمار من أجل النمو بين المسؤولية والاستدامة» و«اتجاهات الاستثمار المستقبلية في قطاع المنتجات الفاخرة».

جذب قادة الأعمال

وقال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: «يسعدنا أن نعلن عن أول فعالية ستنظمها «إنفستوبيا» في أوروبا، بالتعاون مع «إي أف جي للاستشارات»، وكان هذا الاتفاق إحدى نتائج مؤتمر «إنفستوبيا» الذي عقد في أبوظبي، حيث نجحت «إنفستوبيا» في جذب قادة الأعمال العالميين، رواد الفكر والمستثمرين المهتمين في الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، ونحن على ثقة أنه من خلال هذه الفعالية يمكننا إضافة قيمة كبيرة لمجتمع «إنفستوبيا» وشركائنا من جميع أنحاء العالم، ومجتمع الاستثمار في إيطاليا وأوروبا على وجه الخصوص».

وقال الدكتور جيوفاني بوزيتي، رئيس مؤسسة «إي. إف. جي للاستشارات»: «إنه لمن دواعي سرورنا وفخرنا أن نقوم باستضافة حدث عالمي هام، مثل «إنفستوبيا»، في بلادنا». وأضاف: «عبر هذا الحدث، ستتاح الفرصة لعدد أكبر من الشركات الإيطالية - وكذلك الأوروبية - لاستكشاف إمكانيات جديدة للاستثمارات في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى التعرف على قادة وخبراء من أجل تبادل الخبرات وزيادة معرفتهم ومهاراتهم. والهدف من ذلك هو تقديم منصة فريدة من نوعها توفر لجميع القادة والخبراء والمستثمرين الفرصة لتوسيع رؤاهم إزاء تطورات مهمة نعيشها اليوم ومنها مثلاً توجّه دولة الإمارات نحو أن تصبح مركز الأعمال العالمي الجديد».

شراكة استراتيجية

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات، وإيطاليا، قررتا مؤخراً الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى شراكة استراتيجية.

وكان عبدالله بن طوق المري قد زار مدينة ميلانو في فبراير 2022 على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، في إطار زيارة موسعة إلى إيطاليا، حيث التقى رؤساء تنفيذيين لأكثر من 15 شركة إيطالية رائدة في مجالات الصناعات الدوائية والحلول البيئية والاستثمار الأخضر والأزياء وخدمات الشحن وحلول البرمجيات وإدارة صناديق الاستثمار. كما زار والوفد المرافق مقر مركز الكفاءة الصناعية MADE في ميلانو، والمتخصص بدعم الشركات في مسار التحول الرقمي وتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة ويعد من أهم مراكز الابتكار والرقمنة على مستوى إيطاليا.

يذكر أن النسخة الثانية من مؤتمر إنفستوبيا 2023 جاءت هذا العام تحت عنوان «استشراف الفرص في عصر التغيرات».

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