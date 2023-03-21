ترخيص «جلف كابيتال» للعمل في سنغافورة

المصدر: سنغافورة – أبوظبي - البيان

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أعلنت «جلف كابيتال»، إحدى أكبر وأنشط شركات الملكية الخاصة التي تستثمر من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وحتى الأسواق الآسيوية الأوسع، أمس، أن عملياتها في سنغافورة، Gulf Capital Asia Pte Ltd، قد حصلت على ترخيص لخدمات أسواق رأس المال من الهيئة المالية السنغافورية (MAS).

ويُمكّن هذا الترخيص الشركة من مزاولة نشاطات تخضع لإجراءات الهيئة التنظيمية لإدارة الصناديق، وكذلك يمكنها من تسويق صناديقها، وتقديم الاستشارات حول عمليات الاندماج والاستحواذ، إضافة إلى تعاملات مالية مؤسسية أخرى. ويؤكد هذا الإنجاز الجديد التزام «جلف كابيتال» بالامتثال للأطر التنظيمية العالمية وتعهدها بممارسة أعمالها بنزاهة وشفافية في كل المناطق والبلدان التي توجد بها. وتخضع «جلف كابيتال» الآن للإشراف التنظيمي في ثلاثة مراكز مالية عالمية رئيسية، هي سوق أبوظبي العالمي، الذي يضم مقر الشركة العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، وسنغافورة.

ويعتبر ترخيص خدمات أسواق رأس المال الجديد من الهيئة المالية السنغافورية ضرورياً لكي تدعم «جلف كابيتال» الشركات التي تديرها في محفظتها الاستثمارية، خاصة مع توسع هذه الشركات السريع في عموم آسيا. وأغلقت «جلف كابيتال» 14 صفقة استحواذ ومشروعاً مشتركاً في أنحاء متفرقة من القارة الآسيوية خلال السنوات الست عشرة الماضية، كما أغلقت 38 استثماراً حتى هذا التاريخ، وهي تتولى إدارة أصول بقيمة 2.4 مليار دولار .

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