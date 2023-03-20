محمد الشيباني: مسار «إكسبو مدينة» مستمر ولن يتوقف

المصدر: باريس - وام

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أعلن معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ونائب رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي أن «رحلة دبي مع المكتب الدولي للمعارض بشأن إكسبو 2020 دبي هي التي انتهت، أما مسار «إكسبو مدينة» فهو مستمر، ولن يتوقف».

وقال معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش تسليم وفد اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، التقرير الختامي للإكسبو الإماراتي إلى المكتب الدولي للمعارض في باريس: «إن الدعم الكبير الذي قدمته قيادة دولة الإمارات وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإكسبو 2020 دبي أسهم بشكل أساسي في نجاح تنظيم أكبر معرض في العالم، واليوم نحن نتطلع لأن يصبح للمكان، الذي أقيم فيه الإكسبو طابعه الدولي الخاص خلال السنوات المقبلة، من خلال مدينة إكسبو».

وبخصوص تقديم دبي لنسخة متطورة من الإكسبو رغم الظروف الصحية، التي كان يعيشها العالم، بسبب جائحة كورونا قال معالي محمد إبراهيم الشيباني، «نحن في دبي وفي دولة الإمارات العربية المتحدة نعشق التحدي، ومعتادون على خوض التحديات بمختلف أنواعها، وقد تمكنا فعلاً من كسب الرهان، وقد شاهد العالم كيف دشن إكسبو 2020 دبي مرحلة التعافي من آثار جائحة كورونا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، لقد كانت دبي طوال مدة الإكسبو ساحة للاحتفال بثقافات الأمم وإبداعاتها وابتكاراتها، ومن خلال الفعاليات، التي تم نظمتها لدول المشاركة بروح من التفاؤل من أجل بناء غد أفضل وأكثر استدامة للجميع ولتسريع وتيرة التعافي في دولها بالترويج للسياحة والاستثمار والثقافة وللتطلع للأمام، من خلال بناء علاقات دبلوماسية وتجارية في هذا المحفل الإماراتي الدولي التاريخي العملاق، والحمد لله، المهمة أنجزت كما سطر لها وأكثر».

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