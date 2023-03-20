لولو تطلق «برنامج السعادة للولاء» للعملاء

المصدر: أبوظبي- البيان

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كشفت مجموعة لولو العالمية، رائدة البيع بالتجزئة ومتاجر التسوق في المنطقة، عن «برنامج سعادة» أفضل برنامج ولاء للمتسوقين في دولة الإمارات، وقد تم إطلاقه تزامناً مع اليوم العالمي للسعادة في لولو هايبر ماركت المشرف مول أبوظبي.

وقد تم تدشين البرنامج رسمياً بواسطة يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو العالمية، بمشاركة كبار المسؤولين في مجموعة لولو، حيث كشف لوسائل الإعلام عن مزايا الاشتراك في برنامج سعادة للمتسوقين.

ويمكن للمتسوقين الانضمام للبرنامج بكل سهولة عبر التسجيل في كاونتر خدمة العملاء بجميع متاجر لولو هايبر ماركت أو أونلاين عبر الموقع الإلكتروني والاستفادة من العروض الحصرية ونقاط المكافآت. ويتوفر «برنامج سعادة» الآن في دولة الإمارات فقط وقريباً سيتم تدشينه في جميع دول الخليج العربي لكل 248 متجراً.

متحدثاً لوسائل الإعلام، قال يوسف علي موسليام: «هذه مبادرة أخرى من جانبنا لإضافة المزيد من السعادة إلى التسوق اليومي لعملائنا. يسعدنا الخروج ببرنامج المكافآت الفريد هذا اليوم، حيث يحتفل العالم بأسره بيوم السعادة وشهر رمضان الكريم على الأبواب».

وأضاف يوسف علي: «أنا متأكد من أن برنامج «السعادة» سيجلب بالتأكيد المزيد من القيمة والمدخرات والراحة لمتسوقي لولو الأوفياء الذين دعمونا دائماً. هذه طريقتنا في شكرهم».

ويمكن للمتسوقين عبر رقمهم المسجل استخدام تطبيق لولو للتسوق أوعبر منافذ البيع الاستفادة من المكافآت الحصرية والخصومات الأسبوعية.

وقال ناندا كومار، مدير التسويق والاتصال المؤسسي لمجموعة لولو: «لقد ركزنا على خمس مزايا رئيسة لأعضاء هذا البرنامج هي: الخصومات الإضافية الفورية، ونقاط المكافآت، وأسعار الأعضاء الحصرية، والامتيازات والعروض من العلامات التجارية والمستأجرين الآخرين. باختصار، يمكن لمتسوقي لولو الآن التطلع إلى مجموعة مذهلة من العروض الترويجية المضمونة لتحقيق وفورات وسعادة معززة».

وقد شهدت حفل التدشين كل من سيف الدين طاهر روبيلا -المدير التنفيذي للمجموعة، وسليم في أي، مدير العمليات، شابو عبد المجيد - مدير عمليات البيع بالتجزئة، محمد أنيش - رئيس قسم تقنية المعلومات في مجموعة اللولو.

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