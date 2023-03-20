دبي تجاوزت سقف الحدود وجعلت إكسبو 2020 دبي من أفضل وأحسن نسخ الإكسبو في العالم

المصدر: باريس - وام

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أعلن ديمتري كيركنتزيس، أمين عام المكتب الدولي للمعارض، أن دبي لم تحقق فقط جميع الوعود التي التزمت بها لتنظيم إكسبو 2020، بل تجاوزت سقف الحدود بكثير، وقدمت عدة إضافات، ما جعل إكسبو 2020 دبي من أفضل وأحسن نسخ الإكسبو في العالم.

وقال كيركنتزيس - في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش حفل تقديم وفد الإمارات التقرير الختامي لإكسبو 2020 دبي للمكتب الدولي للمعارض في باريس - حرصت دولة الإمارات على الاهتمام بأدق التفاصيل خلال تنظيم إكسبو 2020 دبي، حتى إن وفد الإمارات الذي قدم ملف الترشيح عام 2011 هو نفسه جاء بنفسه إلينا هذا العام في المكتب الدولي للمعارض ليقدم التقرير الختامي، وهذا أمر نادر الحدوث جداً عندنا، ويعكس مدى حرص دبي والتزامها بكل التفاصيل.

وفي رده على سؤال بخصوص الظرف الصحي العالمي الصعب الذي احتضنت فيه دبي الإكسبو وما رافقه من تداعيات لجائحة كوفيد، قال ديمتري كيركنتزيس، أمين عام المكتب الدولي للمعارض: دعني أكون معك صريحاً، لو كانت دولة أخرى هي من اختيرت محل الإمارات لتنظيم الإكسبو وتزامن تنظيمه مع ظروف الجائحة لما استطاعت الاستمرار في تنفيذ التزاماتها.

وأضاف: إكسبو 2020 دبي كان له تأثير ليس فقط علينا كمكتب دولي للمعارض، بل على العالم بأسره، وليس لأنه تحدى الجائحة وتغلب عليها، وحمل رسائل قيمة حول أهمية الحدث الذي لعب دوراً بارزاً في دفع العالم ومساعدته على الخروج من زمن الإغلاق، وتجاوز مرحلة كوفيد، ولكن إكسبو دبي أثبت للعالم أهمية التعاون البناء بين الدول، ورسّخ من جديد مبدأ الشراكة الدولية والتكامل لمواجهة التحديات، وأبرز الحاجة الملحة لابتكار الحلول الناجعة من أجل غد أفضل للإنسانية في عالم ما بعد الجائحة، بل ورسم خارطةَ طريق لمستقبل ما بعد كوفيد في العالم.

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