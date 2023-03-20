هيئة الربط الكهربائي الخليجي تطور منظومة نقل التيار المستمر عالي الجهد

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الربط الكهربائي الخليجي و«هيتاشي إنرجي» عن توقيع عقد لتنفيذ عملية تحديث كبرى لمحطة تحويل «الفاضلي» للتيار المستمر عالي الجهد HVDC التابعة للهيئة في المملكة العربية السعودية، تتمثل مهمتها في ربط شبكات الكهرباء لدول مجلس التعاون الخليجي لضمان تحقيق أمن الطاقة ومنافع اقتصادية للدول الأعضاء.

ودخلت محطة تحويل «الفاضلي» حيز التشغيل في عام 2009، كجزء من مشروع لربط الشبكات الكهربائية في كل من البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات. وبمجرد تحديثها، ستتمتع محطة «الفاضلي» بالقدرة على تبادل ما يصل إلى 1800 ميغا واط من الكهرباء بين تلك البلدان، وبالإضافة إلى ذلك، تستهدف المحطة بشكل خاص الحفاظ على ثبات واستقرار شبكات الكهرباء المتصلة، وسيتضمن مشروع التحديث هذا استبدال أجهزة وبرامج قديمة بنظام التحكم والحماية المتطور MACH من «هيتاشي إنرجي»، الذي يشكل نواة هذا المشروع.

وتتيح شبكة الربط الكهربائي الخليجي مشاركة الاحتياطي التشغيلي والاحتياطي الدوار مما يحقق كفاءة أعلى في استخدام سعات التشغيل ويحقق كفاءة أعلى في تشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، ما يؤدي إلى تحسينات كبيرة على صعيد أمن الطاقة وموثوقيتها في المنطقة. حيث تكتسب قضية أمن الطاقة في البلدان الخليجية أهمية خاصة نظراً للظروف المناخية القاسية. وعلاوة على ذلك، سيسهم هذا الربط في تحسين القدرة الإنتاجية من الكهرباء، بما يقود إلى تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال تقليل الحاجة إلى توليد طاقة إضافية وضمان إمداد آمن للطاقة بين الدول الأعضاء.

وبهذه المناسبة، قال «أحمد بن علي الإبراهيم»، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي إن المشروع سيسهم في تعزيز مشاريع توسعة الربط الكهربائي التي تتبناها الهيئة والتي تهدف إلى زيادة موثوقية الطاقة في الشبكة الخليجية، ويجعلها أكثر كفاءه، وأضاف: «يمثل المشروع فرصاً كبيرة لتبادل الطاقة خاصة في ظل زيادة سعة الربط الكهربائي لتحقيق تشغيل اقتصادي للشبكة وخاصة في فصل الصيف، وأيضاً زيادة أمن واستقرارية الشبكة والتقليل من الانقطاعات».

بدوره، قال «نيكلاس بيرسون»، المدير التنفيذي لوحدة تكامل الشبكات في «هيتاشي إنرجي»: «غالباً ما تعتبر المجتمعات أمن الطاقة أمراً مسلماً به، لكن في الواقع ثمة أنظمة خاصة مثل محطة تحويل الفاضلي تعمل على الحفاظ على تدفق الطاقة، التي تعتبر أساسية لازدهار الاقتصاد ورفاهية المجتمع المحلي»، وأضاف: «من خلال مشروع التحديث هذا، ستقدم هيتاشي إنرجي قيمة كبيرة للعملاء مع أثر حقيقي للارتقاء بأداء النظام وزيادة عمره الافتراضي».

يُشار إلى أن أنظمة نقل التيار الكهربائي المستمر عالي الجهد HVDC تُستخدم على نحو أكثر شيوعاً في عمليات إرسال وتبادل الكهرباء على نطاق واسع ولمسافات طويلة، بين اثنتين من محطات التحويل للتيار المستمر عالي الجهد HVDC، لكن محطة تحويل «الفاضلي» تعتبر نظاماً متعاقباً في موقع واحد. حيث تعمل المحطات المتعاقبة على تسخير إمكانية التحكم المعقدة الرقمية لنظام نقل التيار الكهربائي المستمر عالي الجهد HVDC في إدارة التدفق وخصائص إمدادات الكهرباء بشكل دقيق، بما يوفر الكثير من المزايا للتحكم بالشبكة واستقرارها.

وبالإضافة إلى هذه الترقية والمشاريع الجارية الأخرى، ستعمل هيتاشي إنرجي وهيئة الربط الكهربائي الخليجي على تقوية شراكتهما في بناء شبكة ربط بيني مرنة لضمان أمن الطاقة والفوائد الاقتصادية. وسيسهم ذلك في تسريع التطلعات المستقبلية لهيئة الربط الكهربائي الخليجي لتصبح مركزاً عالمياً في مجال الربط بين الشبكات وخلق سوق ديناميكي للكهرباء للمنطقة وخارجها. وتشتمل مجالات التركيز الأولية للتعاون على تطوير تصاميم أساسية موحدة لتطبيقها على أنظمة نقل التيار المباشر عالي الجهد DC والتيار المتناوب AC للربط بين الدول. ويتضمن ذلك وصلات وحلولاً لضمان جودة الطاقة للشبكات، وبالأخص أنظمة التعويض الاستاتيكي (STATCOM)، التي توفر فوائد ملموسة على امتداد دورة حياة الأصول عبر مراحل التخطيط لها وبنائها وتشغيلها والمحافظة عليها.

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