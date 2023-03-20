الاستثمارات العقارية تسجل معدلات تصاعدية في عجمان

المصدر: عجمان ـ عصام الدين عوض

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أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية أن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان نقل إمارة عجمان بفضل رؤيته الاستشرافية ونظرته الثاقبة إلى مستويات عالمية، وجعل منها مركزاً اقتصادياً واستثمارياً تنافسياً ورسخ سمعتها كواحدة من أفضل الوجهات للعيش والعمل والخيار الأمثل لرواد الأعمال والمستثمرين.

وقال إن عجمان شهدت نهضة شاملة على كافة الأصعدة وفي شتى القطاعات لاسيما القطاع العقاري وقطعت أشواطاً واسعة في التنمية المستدامة وحققت إنجازات ومكاسب نوعية وأصبحت اليوم تحتل مكانة عالمية مرموقة، إذ تعد عجمان الأولى عربياً والخامسة عالمياً في تسجيل الممتلكات وفق نتائج تقرير سهولة الأعمال الصادر من البنك الدولي.

جاء ذلك خلال افتتاح الشيخ أحمد بن حميد النعيمي فعاليات النسخة الأولى من معرض عجمان للاستثمار العقاري الذي تنظمه دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بتوجيهات ورعاية كريمة من صاحب السمو حاكم عجمان، والذي سيستمر يومين في قاعة الإمارات للضيافة بمشاركة أبرز شركات التطوير العقاري والمكاتب العقارية، وبحضور نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء والمختصين في المجال العقاري.

رؤية

ومن جانبه قال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري إن إقامة معرض عجمان للاستثمار العقاري يعكس رؤية القيادة الرشيدة وتوجهها نحو ضرورة الارتقاء بالمناخ الاستثماري وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع العقاري وتعزيز تنافسيته العالية، مؤكداً أن الاستثمارات العقارية تسجل معدلات تصاعدية وأرقاماً إيجابية تعكس قوة وصلابة القطاع العقاري في عجمان بالنظر إلى ما تتوفر عليه من مقومات وعوامل جذب متنوعة تشجع المستثمرين المحليين والدوليين وتعزز ثقتهم في المناخ الاقتصادي بالإمارة.

وبدوره أوضح المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن معرض عجمان للاستثمار العقاري في نسخته الأولى يشهد مشاركة واسعة من قبل كبرى شركات التطوير العقاري في الإمارة لعرض 13 مشروعاً عقارياً استثمارياً وهو ما يعد فرصة مواتية للراغبين في شراء وتملك عقار في إمارة عجمان، مؤكداً أن الدائرة حرصت على تنظيم رحلة ميدانية إلى المشاريع العقارية وذلك لتعريف المستثمرين عن قرب على أبرز الفرص الاستثمارية، مجدداً دعوته لجميع المهتمين إلى زيارة المعرض والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية الواعدة والاستفادة من الجلسات النقاشية والمحاور الثرية والهادفة التي يقدمها نخبة من الخبراء والأخصائيين العقاريين.

مشاركون

أكد مستثمرون وعقاريون مشاركون في معرض عجمان للاستثمار العقاري والذي عقد صباح أمس أن إمارة عجمان تمثل من خلال تشريعاتها وقوانينها بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار العقاري، وكذلك ملتقى للمطورين والمستثمرين من خلال مشاريعهم، معتبرين أن المعرض يعد من أبرز الأحداث التي تسهم في نشر الثقافة العقارية والاطلاع على أفضل المشاريع والممارسات في المجال العقاري، وترفع من التنافسية بين شركات التطوير العقاري في تقديم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية.

أهمية

أكد محمد سعيد النعيمي رجل أعمال ومستثمر في القطاع العقاري على أهمية إقامة المعرض والذي يهدف إلى تنشيط البيئة الاستثمارية العقارية بكافة مجالاتها، كما أن مثل تلك المعارض تعد نافذة للمطورين لعرض مشاريعهم، وملتقى لجميع الأطراف العاملين في السوق العقاري لتبادل الآراء والاقتراحات والذي يؤدي بدوره إلى تطوير مستوى السوق العقاري، مضيفاً أن المعرض يتيح الفرصة للمستثمرين والأفراد الباحثين عن وحدات عقارية تناسبهم في إمارة عجمان، إلى جانب الاطلاع على المشاريع العقارية التي يجري الترويج لها بالمعرض، مبيناً أن المعرض يعد فرصة جيدة إلى تسليط الضوء على المقومات والإمكانيات الاستثمارية الهائلة التي تمتلكها الإمارة لا سيما في المجال العقاري واستعراض المشاريع الواعدة والفرص الاستثمارية المتنوعة التي تتيحها عجمان للمستثمرين ولجميع المهتمين بالشأن العقاري في المنطقة، مشيداً بتوجيهات صاحب السمو حاكم عجمان ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي لتهيئة البنية التحتية لاستقطاب الاستثمارات والمستثمرين.

فرصة

من جهتها أكدت حنان هاشم جانحو، المدير التنفيذي لشركة «الإمارات العقارية» على أهمية معرض عجمان للاستثمار العقاري الذي تنظمه دائرة الأراضي والتنظيم العقاري خلال يومي العشرين والحادي والعشرين من شهر مارس الحالي بمركز المعارض في منطقة الجرف، مشيرة إلى أنه يعد فرصة لعرض المشاريع العقارية، ويتيح الفرصة للشركات العقارية للتعريف بأبرز مشاريعها الخاصة بالتطوير العقاري.

وأشارت إلى أن شركة الإمارات العقارية تشارك بعرض مشروع «مجتمع أزهي» السكني في منطقة العامرة بعجمان والذي أطلق قبل يومين، لافتة إلى جهود حكومة عجمان والتسهيلات التي تقدمها لدفع مسيرة النهضة العقارية وتوفير البنية التحتية الصلبة التي تعزز تطوير وتوسعة رقعة الاستثمارات العقارية وتفتح آفاقاً جديدة للمستثمرين لابتكار مشاريع عقارية مميزة.

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