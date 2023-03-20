ورشة بدبي لمديري التكنولوجيا بالتعاون مع «أمازون ويب سيرفسز» للحوسبة السحابية

المصدر: دبي - البيان

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عقد مقر المبرمجين، إحدى مبادرات البرنامج الوطني للمبرمجين، بالتعاون مع شركة «أمازون ويب سيرفسز» للحوسبة السحابية، ورشة تفاعلية مع مارك شوارتز، خبير استراتيجي في شركة «أمازون ويب سيرفسز»، بعنوان «موازنة أهمية السرعة بالتحكم والفرق بين المركزية واللامركزية»، حضرها عدد من مديري التكنولوجيا التنفيذيين في القطاع الخاص، وهدفت لمشاركة الخبرات والاستراتيجيات حول تطوير الحوسبة السحابية وكيفية زيادة السرعة مع الحفاظ على المرونة والتحكم وخفة الحركة وأهميته لتعزيز الإنتاجية واستفادة المستخدمين.

وأكد صقر بن غالب، المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أهمية جمع الخبراء في لقاءات وحوارات هادفة لتعزيز المجالات الرقمية الواعدة كالميتافيرس والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، ودورها الرئيسي في تعزيز الاستفادة ومشاركة قصص النجاح والاستباقية في ريادة هذه المجالات المستقبلية.

وتطرق مارك شوارتز خلال الورشة إلى الفرق بين مفهومي السرعة والتحكم بين الماضي والحاضر، والفرص التي يوفرها التقدم التكنولوجي السريع، مشيراً إلى أن أدوات العصر الرقمي الحديث تمثل عنصراً ممكّناً لتعزيز السرعة والتحكم، حيث يمكن للجهات الحكومية الاستفادة منها في التحكم وإدارة التحديات بشكل أفضل وتحقيق أكبر استفادة من مواردها في ظل المتغيرات المتسارعة.

وتناول شوارتز آليات استخدام السحابة والأساليب الرقمية للحصول على نتائج سريعة وبتحكم عالٍ، وفوائد المركزية في تحسين الكفاءة، وتقليل التكلفة، وزيادة التحكم، وفوائد اللامركزية التي أصبحت ضرورية لسرعتها وكفاءة الاستجابة بالنسبة للمتعاملين، وتحفيز الابتكار، وإدارة التحديات بشكل أفضل، كما ناقشت الجلسة تحديات المركزية واللامركزية وأهمية إدراكها وإيجاد فرص التطوير والتحسين لاتخاذ قرارات بشأن المركزية وكيفية تحسين كفاءتها في العصر الرقمي.

يذكر أن الورشة التفاعلية جاءت ضمن مشاريع مقر التجمعات في مقر المبرمجين، الذي يهدف إلى جمع المهتمين والمتميزين في مجالات البرمجة في تجمعات متخصصة لرواد التكنولوجيا، ودعم المبرمجين كإحدى الركائز الأساسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات.

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