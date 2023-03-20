«دانز» تنشر تكنولوجيات متطورة لتعزيز كفاءة المجال الجوي

المصدر: دبي - البيان

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توصلت مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية «دانز» وشركة دي اف اس افييشن سيرفيسز الألمانية لخدمات الطيران (داس) إلى توقيع عقد لتوريد نظم لمراقبة الحركة الجوية والتي من شأنها تعزيز قدرات ومعايير الجودة الخاصة بإدارة المجال الجوي لمدينة دبي.

وفي ظل النمو المتسارع الذي تشهده دبي، تحرص دانز على التطوير المستمر لبنيتها التحتية لتلبية الطلب المرتفع على خدمات الملاحة وإدارة الحركة الجوية، ولتعزيز كفاءة المجال الجوي وطاقته الاستيعابية.

وتعمل دانز التي تتخذ من دبي مقراً لها في تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية في أربع مطارات بشكل وثيق منذ عدة سنوات مع شركة داس التابعة لشركة دي اف اس دويتشه فلوغسيشرونغ المحدودة المسؤولية والتي تتحكم في خدمات الحركة الجوية في عدد من المطارات الألمانية بالإضافة إلى تقديم خدمات لعدد من المطارات في كافة أنحاء العالم.

وقد تم الاتفاق بين الطرفين على تسليم المزيد من نظم مراقبة الحركة الجوية بهدف ضمان سير العمليات دون انقطاع مع الحفاظ في الوقت ذاته على القدرات والمعايير العالية في إدارة المجال الجوي لمدينة دبي والإمارات الشمالية. ويتضمن العمل تجهيز أبراج المراقبة بنظام جديد خاص بأتمتة شرائط الطيران والذي يساعد مراقبي الحركة الجوية في أبراج المراقبة في تسهيل إجراءات إدارة حركة الطائرات القادمة والمغادرة، علاوة على مراقبة الطائرات على الأرض.

وستقوم الشركة الألمانية أيضاً بتزويد مركز إدارة الاقتراب بنظام إدارة معلومات من شأنه أن يوفر للمستفيدين الداخليين والخارجيين، مجموعة واسعة من المعلومات ذات الصلة بنشاط إدارة الحركة الجوية مثل بيانات الطقس أو عرض الموقع الجوي والأرضي.

وقال إبراهيم أهلي، نائب الرئيس التنفيذي لدانز: «ستساعدنا هذه الصفقة على تطوير إدارة الحركة الجوية لتعزيز أدائنا وجعل دبي مركزاً للطيران والاقتصاد العالمي. إنها خطوة بالغة الأهمية لتعزيز الكفاءة التكنولوجية في إدارة الحركة الجوية لدينا من خلال تقديم الحل الأكثر ابتكاراً لمواكبة نمو الطلب خلال السنوات المقبلة».

ومن جانبه قال اندرياس بوتش، المدير العام لشركة داس: سوف تساهم خطوة توريد نظامين متطورين لشبكة أنظمة مزود خدمات الملاحة الجوية في دبي، في ضمان استمرار العمليات بجودة عالية وقدرة ثابتة في كافة الأوقات والظروف.

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