«طلبات» تطلق مطبخها السحابي الأول خارج «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي – البيان

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أطلقت «طلبات»، منصة توصيل الطعام والتجارة السريعة الرائدة في المنطقة، رسمياً «مطبخ طلبات»، المطبخ السحابي الأول الذي يتميز بإمكانية استقبال الزوار في مقرها التكنولوجي الجديد في سيتي ووك، دبي. ويأتي إطلاق المطبخ السحابي بعد النجاح والإقبال الذي شهده في إكسبو 2020 دبي خلال ستة أشهر، والذي كان الأول من نوعه في الإمارات.

ويعكس المطبخ السحابي رؤية «طلبات» المستقبلية لهذا النوع من المطابخ من خلال تقديم تجربة تفاعلية للمستخدمين تمّكنهم من طلب وجباتهم المفضلة باستخدام SmartDine، حل «امسح واطلب وادفع» والذي طورته الشركة، ومن ثم استلامها من الخزائن الذكية عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة ما يوفر تجربة رقمية وسلسة لجميع الزوار.

وقال سامرات شارما، مدير عمليات مطابخ طلبات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يعتبر مطبخ طلبات الأول من نوعه في المنطقة الذي يتميز بإمكانية استقبال الزوار لتناول الطعام خارج إكسبو 2020 دبي، حيث خدم المطبخ السحابي المؤلف من طابقين مئات وآلاف الزوار خلال ستة أشهر من الحدث. تم تصميمه مع إعطاء الأولوية لتجربة العملاء، بطريقة تتيح لهم الوصول إلى أكثر من 25 مطعماً في مساحة واحدة مصممة بطريقة معاصرة، مع السماح لهم بالاستمتاع بتجربة رقمية وفريدة من نوعها. تتسع منطقة الجلوس لاستقبال أكثر من 160 زائراً ونحن نتطلع إلى عرض مستقبل تقنيات توصيل الطعام وتقديم هذا المفهوم إلى مناطق جديدة».

ويقدم المطبخ حالياً 19 مطعماً من سلسلة مطاعم «كريتف آند كو» والتي تضم مجموعة متنوعة منها «بوكي آند كو» و«هيلثي آند كو» و«تشيكن آند كو»، وتسعى «طلبات» لتوفير أكثر من 25 مطعماً بحلول نهاية العام. إضافة إلى ذلك، يتضمن المطبخ السحابي مقهى «إيفري داي روستري» لتقديم خيارات واسعة من القهوة والعصائر والمخبوزات. ويقع زيارة «مطبخ طلبات» في المبنى رقم 6 في سيتي ووك، ويمكن زيارته يومياً من الساعة 8 صباحاً إلى 10 مساءً.

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