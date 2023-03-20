القطاع المصرفي في أبوظبي يلعب دوراً مهماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

المصدر: أبوظبي- البيان

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يُسلط التقرير، الذي سينشر قريباً من خلال المؤسسة العالمية للأبحاث والاستشارات، مجموعة أوكسفورد للأعمال الضوء على المجهودات المتزايدة، التي تقوم بها أبوظبي من أجل تنويع مجالات اقتصادها والتحول، للتركيز على القطاعات والصناعات، التي تتمحور حول المعرفة.

ويكشف التقرير الجديد: أبوظبي 2023، آخر التطورات المُحققة في رؤية 2030، والتي تعد خريطة الطريقة طويلة الأمد للتطور الاقتصادي للإمارات العربية المتحدة، وكيفية التعامل الأمثل مع فرص الاستثمار، بما في ذلك التوجه نحو قطاعات رئيسية ذات قيمة كبيرة، تضيف للاقتصاد في دولة الإمارات.

وبعد الموافقة على الميزانية الاتحادية للإمارات، يحلل التقرير كذلك أولويات الإنفاق العام في الأعوام الثلاثة الماضية، وآثارها على النمو الاقتصادي على نحو أوسع.

تعتبر المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 للإمارات العربية المتحدة أحد مجالات التركيز الأخرى، مع تغطية مكثفة لمجالات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والمؤسسات، التي تتعلق بالفرص الاستثمارية، التي تظهر في القطاعات الرئيسية مثل التعامل مع النفايات والتكنولوجيات الزراعية ومصادر الطاقة المتجددة.

وكانت مجموعة أكسفورد للأعمال قد وقعت مذكرة تفاهم لأول مرة مع اتحاد مصارف الإمارات، حيث بدأت المجموعة في العمل على تقرير أبوظبي 2023، وطبقاً للاتفاقية التي وقع عليها الطرفان، سيتعاون اتحاد مصارف الإمارات مع مجموعة أكسفورد للأعمال في إنتاج الفصل الخاص بالمصارف في التقرير، والمحتوى الآخر لمجموعة أدوات المجموعة البحثية.

وكان قد وقع الاتفاقية كل من مدير مجموعة أكسفورد للأعمال في أبوظبي؛ جيتا إيفيلي، جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات.

وعلق جمال صلاح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، على الاتفاقية قائلاً: «يسعدنا التعاون مع مجموعة أكسفورد للأعمال، OBG، الشركة العالمية للأبحاث والاستشارات، والتي تقدم تحليلات استراتيجية ورؤى مختلفة للعديد من المجالات والقطاعات الاقتصادية، ونتطلع أن تقدم مجموعة أكسفورد للأعمال دراسة متعمقة للقطاع المصرفي في الإمارات المتحدة في نسخة 2023 من التقرير. وتعكس شراكاتنا مع مجموعة أكسفورد للأعمال التزامنا لتحقيق المزيد من الشفافية وتوفير معلومات، يمكن الاعتماد عليها حول قطاع المصارف والتمويل في الإمارات العربية المتحدة».

ورحبت جيتا إيفيلي، مديرة مجموعة أكسفورد للأعمال في أبوظبي بالتعاون مع باتحاد مصارف الإمارات، وأكدت أنه سيضيف بعداً جديداً ومهماً لتحليلات مجموعة أكسفورد للأعمال لقطاع المصارف في أبوظبي، ومسألة النمو بشكل عام. وقالت إيفيلي: «حققت المصارف في الإمارات العربية المتحدة انتعاش كبير بعد مرحلة الوباء، مما يعكس المرونة وقدرة القطاع على تحمل الظروف الصعبة والاستثنائية».

وأضافت إيفيلي: «يعتبر اتحاد مصارف الإمارات هيئة احترافية تمثل قطاع المصارف الإمارات العربية المتحدة، وتعد إحدى المؤسسات المهمة في دعم تطور القطاع المصرفي في الإمارات وتحقيق النمو على المدى الطويل، ويعمل اتحاد مصارف الإمارات بمحاذاة الأهداف، التي حددت في رؤية 2030، وأنا متحمسة أن محللينا والمشاركين عندنا سيستفيدون من المعرفة المتعمقة والخبرات الموجودة في فريق عمل اتحاد مصارف الإمارات».

وسيتم إنتاج تقرير أبوظبي 2023 بواسطة مجموعة أكسفورد للأعمال وعدد من الشركات الأخرى، وسيضم التقرير إسهامات من الشخصيات الرائدة في القطاعين العام والخاص.

ويتوج تقرير أبوظبي 2023 الجهود المبذولة لأشهر عدة في البحث، والتي قام بها فريق من المحللين من مجموعة أكسفورد للأعمال، ويعتبر التقرير دليلاً ضرورياً للعديد من المجالات في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الاقتصاد الكلي والبنية التحتية والمصرفية والتطورات في العديد من القطاعات الأخرى.

ويتوفر التقرير على الإنترنت، ومن خلال نسخة مطبوعة، ويعتبر التقرير جزءاً من مجموعة من الدراسات المتخصصة، التي تنتجها مجموعة أكسفورد للأعمال مع شركائها، بالإضافة إلى مجموعة من الأدوات المميزة وذات الصلة للبحث، بما في ذلك تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستعداد للمستقبل، والتقارير الخاصة لكل دولة، التي تتناول توقعات النمو والتعافي من الأزمات، والعديد من المقالات والحوارات الأخرى.

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