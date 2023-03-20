هيميل تتوسع من دبي في المنطقة بشراكات في الطاقة والمقاولات

المصدر: دبي- البيان

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رحبت شركة هيميل، المزود العالمي للمنتجات الكهربائية ومقرها الإقليمي دبي، باتفاقها الجديد مع شركة رنين لتجارة الطاقة والمقاولات، لتسويق وتوزيع مجموعتها الشاملة من المنتجات والمشاريع الداعمة للقطاعات السكنية والتجارية والصناعية في دولة قطر، وضمان الوصول السلس للمنتجات الكهربائية الأفضل في فئتها لبناء اللوحات الكهربائية، لتصل لمصنعي المعدات الأصلية ومنتجي الأنظمة الكهربائية والموزعين والبائعين.

ووقع الطرفان على الاتفاق فيما بينهما في معرض الشرق الأوسط للطاقة، الذي أُقيم في الإمارات من 7 وحتى 9 الشهر الحالي.

ونظم الطرفان حفل إطلاق شراكاتها في فندق شتيجنبرجر الدوحة في الـ 15 من مارس الحالي، إذ كشفت هيميل عن منتجاتها الرئيسة في توزيع الطاقة ذات الجهد المنخفض، وأجهزة التوزيع النهائي، والأتمتة الصناعية وإدارة الطاقة وفئات الكهرباء المنزلية، وأجهزة الأسلاك، لتطبيقات متنوعة في المنازل والمكاتب والمساحات التجارية الحديثة، والمصانع.

وحضر الحدث أكثر من 75 بائع تجزئة وبُناة لوحة ومصنعي معدات أصلية ومتكاملي الأنظمة، الذين استعرضوا المنتجات وأبدوا اهتماماً بالعروض والتطبيقات الرئيسة، وتبادلوا مع فريق شركة هيميل بطاقات التواصل.

وقال شرينيفاس شابي المدير التنفيذي لشركة هيميل تعليقاً على الاتفاق: «نريد أن تكون منتجاتنا متاحة بسهولة وأسعار معقولة، على عكس عديد من اللاعبين الآخرين في فئتنا، ولا نركز فقط على الجماليات أو تحسين التكلفة، إذ يستوعب كل منتج لنا فوائد هندسة القيمة والسلامة، ومع شركائنا الأقوياء مثل شركة رنين للطاقة والمقاولات، نحن مجهزون بالكامل لتوسيع نطاق أعمالنا، وإمكانية وصولنا إلى قطر».

تُقدم شركة هيميل، المزود العالمي للمنتجات الكهربائية، مجموعة من المنتجات الكهربائية المنزلية، والأجهزة الذكية مثل المصباح الذكي والقابس والوحدة النمطية إلى الأساسيات الكهربائية؛ مثل الشريط المعزول وربط الكابلات وصندوق الأدوات، وتحتل هيميل الصدارة في مجال تجارة التجزئة الكهربائية في المنطقة، كعلامة تجارية ذات استراتيجية قوية متعددة القنوات، إضافة لما تقدمه من منتجات ذات قيمة هندسية وبأسعار تنافسية في أكثر من 50 دولة، عن طريق المتاجر الرائدة ومنافذ نقاط البيع ومنصات التجارة الإلكترونية وغيرها.

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